Papà di una bambina! L’attore e star di una delle serie più famose del momento ha finalmente pubblicato una foto con la sua prima figlia. Figlia che in realtà sarebbe nata lo scorso 7 novembre ma finora, nonostante lo scatto, né lui né la sua compagna hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

A dirla tutta non si sono mai mostrati pubblicamente insieme, quindi vien da sé che non si conosce ancora nemmeno il nome della piccola. Ma di sicuro Jaime Lorente è l’uomo più felice della terra. “Sarai una donna libera”, ha scritto semplicemente l’attore spagnolo, tar delle serie tv Netflix di successo da La casa di Carta ad Élite, sotto alla foto in cui è ritratto insieme alla figlia. Che in realtà era apparsa anche in alcuni scatti precedenti.

Jaime Lorente papà: la prima foto con la figlia

Sul profilo Instagram dell’attore spagnolo, conosciuto da tutti come Denver de La casa di Carta, compare un’altra foto che lo ritrae con la neonata in compagnia del musicista Natos y Waor e il producer Pablo Gareta. “Familia” è la didascalia del post e anche in questo caso non c’è alcuna traccia della fidanzata e mamma della bambina.





Naturalmente tutto questo mistero ha fatto alzare subito le antenne agli esperti di cronaca rosa. Secondo le indiscrezioni la fidanzata di Jaime Lorente sarebbe una donna di nome Marta che avrebbe conosciuto durante le riprese de La Casa di Carta, dove sembra che lei lavorasse come assistente al guardaroba.

Un incontro che sarebbe avvenuto pochi mesi dopo la rottura di Lorente con la collega Maria Pedraza, con cui è finita dopo più di due anni d’amore. I due avevano cominciato a frequentarsi nel 2018, dopo aver recitato nella serie Élite, in cui i personaggi da loro interpretati avevano una relazione. L’ultima volta che i due sono stati visti insieme è stato a Formentera nel mese di luglio.