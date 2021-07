La scoperta dell’alopecia e anni e anni passati a nasconderne i segni coi turbanti. Non più: alla soglia dei 50 anni la vip ha fatto una scelta drastica e rasato tutto. E su Instagram mostra a tutti il nuovo look. Era il 2018 quando raccontò per la prima volta di soffrire di alopecia.

Nel suo format social Red table talk, in un episodio intitolato Body Confessions interamente dedicato al rapporto col proprio corpo e a come affrontare le insicurezze senza lasciarsi ossessionare dalla perfezione e dal voler cambiare a tutti i costi, ma piuttosto accettandosi Jada Pinkett Smith, con la fianco la figlia Willow e la madre Adrienne aveva svelato: “Quando facevo la doccia mi trovavo le mani piene di capelli. Mi sono detta: Oh mio Dio diventerò calva! È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliarli”.

Jada Pinkett Smith rasa i capelli per l’alopecia

Già da qualche tempo la moglie di Will Smith si mostrava su Instagram con il capo coperto da un turbante. Lei che con i capelli ci ha sempre giocato passando per chioma lunga, corta, trecce, ricci. E colori dal nero al biodo, dal rosa al blu. Ma ora, in vista del suo 50esimo compleanno, ha optato per questa scelta drastica di rasare la testa.





Anche sua figlia Willow ha fatto vedere il suo nuovo look. “Un regalo è sincero quando è donato col cuore alla persona giusta, al momento giusto e nel posto giusto e quando non ci si aspetta nulla in cambio”, ha scritto la figlia di Will Smith presentando al pubblico social sua madre in una nuova veste.

Jada Pinkett Smith ha deciso di lasciarsi andare davvero e di inaugurare una nuova fase della sua vita rasando completamente i capelli. Ha preso ispirazione proprio dalla figlia che un anno fa si è fatta rasare i capelli dal collaboratore Tyler Cole durante una performance artistica. Tripudio di complimenti sotto al post. La stessa Willow l’ha definita “divina”. E la madre di Beyonce, Tina Lawson: “Bellissima. Vengono messi in mostra quel bel viso e gli occhi pieni di sentimento in modo ancora più evidente”.