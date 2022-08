Ivana Trump seppellita in un campo da golf, Donald nella polemica. L’ex First Lady se n’è andata lo scorso 14 luglio a 73 anni nella sua casa di New York. Inizialmente si pensava fosse morta in seguito ad un infarto, poi si è scoperto che il decesso è sopraggiunto dopo una caduta. Al funerale, celebrato il 20 luglio, ha partecipato ovviamente anche l’ex marito Donald Trump. Il quale ora è finito tra le polemiche.

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America ha infatti deciso di seppellire Ivana in un luogo molto particolare. La donna, tra le più iconiche e popolari degli ultimi anni, è stata infatti tumulata nel Trump National Golf Club di Bedminster, nel New Jersey. Secondo quanto riportato dal New York Times il terreno è stato “consacrato qualche ora prima per permettere la sepoltura cattolica”. La tomba, molto sobria, ha una targa che indica nome e le date di nascita e di morte.





Perché Donald Trump ha fatto seppellire Ivana in quel luogo

Molte le polemiche che hanno investito Donald Trump per questa scelta. La tomba di Ivana si trova in una zona del club che si affaccia sui campi da golf. Per molti una scelta inappropriata. Ma perché l’ex numero uno della Casa Bianca ha fatto questa scelta? Ebbene pare che il tycoon abbia deciso di realizzare proprio in quel luogo un cimitero privato di famiglia. Lì un giorno dovrebbe essere sepolto anche lui, sua moglie Melania e così via…

A confermarlo è il Washington Post che fa sapere che nel 2017 Donald Trump ha depositato “i piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia”. Secondo alcuni documenti pubblicati dall’agenzia giornalistica ProPublica l’ex presidente Usa avrebbe fatto richiesta di trasformare lo status dell’area in terremo cimiteriale. In questo modo potrebbe godere di importanti esenzioni fiscali come prevede lo stato di New Jersey.

Le polemiche sono sorte proprio per il tentativo di non pagare tasse sulla tomba dell’ex moglie. Inizialmente il progetto di Donald prevedeva la realizzazione di un cimitero marchiato “Trump” con sepolture da vendere ai suoi sostenitori. Poi però è tornata l’idea di costruire un cimitero di famiglia. Interrogato sulla vicenda l’ex presidente Usa ha ammesso: “Non è mai qualcosa a cui mi piace pensare. Questa è certo una terra molto bella”.

