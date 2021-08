Nata Giorgia, 52 cm e mezzo e 4 kg “di puro amore”: la famosa è mamma per la prima volta

Mamma per la prima volta: è nata Giorgia. Showgirl, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola Famosi nonché sorella di un calciatore famoso in tutto il mondo, Ivana Icardi ha dato il benvenuto alla sua piccola. Per il compagno, l’ex giocatore di basket Hugo Sierra conosciuto a Supervivientes, è la terzogenita.

Lo sportivo ha avuto un’altra femmina, oggi adolescente, dal matrimonio con Leslie Graf e un maschio da Adara Molinero che è nota in Italia per la sua relazione, oggi conclusa, con Gianmarco Onestini. Si chiama Giorgia la prima figlia di Ivana Icardi e Hugo Sierra ed è venuta al mondo alle 22.45 del 6 agosto, 52 cm e mezzo e 4 kg “di puro amore”. Secondo i media iberici, Ivana Icardi è già uscita dall’ospedale con la piccola e tra le Instagram Stories ha rotto il silenzio dopo un periodo di assenza mostrandosi dal letto d’ospedale con in braccio la sua bambina.

Ivana Icardi è mamma: nata Giorgia

“Potete immaginare che ora mi occupo di qualcos’altro – ha spiegato raggiante Ivana Icardi – “Grazie mille a tutti per essere sempre presenti. Siamo super felici”. L’annuncio della gravidanza era arrivato a febbraio scorso: la sorella di Mauro Icardi e dunque cognata di Wanda Nara era appena entrata nella quindicesima settimana e aveva dato la lieta notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.





Nella foto di annuncio Ivana Icardi e Hugo Sierra mostravano ai follower la foto dell’ecografia della piccola Giorgia. Poco prima aveva fatto discutere la loro storia sbocciata all’Isola dei famosi spagnola. Come detto Hugo Sierra è l’ex compagno di Adara Molinero, che lo lasciò per Gianmarco Onestini. Quest’ultimo, all’epoca in cui partecipò al Grande Fratello 16, quello Nip, in Italia, e fu corteggiato proprio da Ivana Icardi.

Al GF italiano, inoltre, Ivana Icardi si era fatta conoscere per aver accusato Wanda Nara di averla messa contro il fratello. Poi la partecipazione a Supervivientes dove è nata la relazione con Hugo Sierra: una passione, la loro, divampata e consumata davanti alle telecamere e le immagini hanno fatto presto il giro del mondo. Oggi i due sono al settimo cielo per essere diventati genitori della piccola Giorgia.