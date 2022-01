La coppia vip si è sfasciata e pare che ormai non ci siano più speranze di un ricongiungimento. Di crisi si era parlato a lungo, ma adesso le ultime indiscrezioni hanno confermato che siamo in presenza di un addio ormai definitivo. Le maggiori difficoltà sono iniziate dopo la nascita della figlia della coppia, Giorgia, che è venuta alla luce nell’agosto 2021. Inaspettatamente il parto della donna avrebbe acuito le problematiche, che non si sarebbero mai risolte del tutto. E ora si è arrivati alla separazione delle loro vite.

Lei comunque aveva rotto il silenzio un po’ di tempo fa, confermando di essersi presi una sorta di pausa di riflessione per comprendere se le cose si potessero ancora aggiustare oppure no. Infatti, aveva affermato rivolgendosi ai suoi follower: “Eravamo stufi entrambi, non potevamo continuare così”. Ma questa pausa sarebbe stata praticamente una formalità, infatti non sarebbe servita a nulla. Fonti attendibili hanno rivelato che i due possono ormai definirsi a tutti gli effetti degli ex fidanzati.

La coppia si era formata circa un anno fa, quando entrambi avevano partecipato ad un importante reality show. Un vero e proprio colpo di fulmine, culminato in nottate ad altissimo tasso hot, infatti in televisione si erano potute vedere delle scene al limite della censura che avevano fatto parlare a lungo il pubblico. Lei, che viveva in Italia, aveva poi preso una decisione fondamentale proprio per una maggiore stabilità sentimentale, ovvero trasferirsi con il suo partner in Spagna, esattamente a Palma di Maiorca.





Ad essersi detti addio per sempre Ivana Icardi, ovvero la sorella del calciatore Mauro Icardi nonché cognata della showgirl Wanda Nara, e Hugo Sierra. Ivana Icardi e il suo ormai ex fidanzato avevano una notevole differenza di età, infatti lei ha 26 anni mentre lui è vicino ai cinquanta, avendo raggiunto i 47 anni. Si erano conosciuti a Supervivientes, l’equivalente spagnola della nostra ‘Isola dei Famosi’. Poi l’arrivo della piccola Giorgia avrebbe distrutto la coppia e ora ci sarebbe stato il bye bye finale.

A dare per certezza la notizia dell’addio tra Ivana Icardi e Hugo Sierra il portale ‘TeleCinco’, che ha scritto di “un allontanamento definitivo tra i due. Il loro amore è arrivato ai titoli di coda”. Eppure erano apparsi insieme in occasione delle ultime festività natalizie. Ci hanno sicuramente provato fino alla fine, ma il loro destino di coppia era probabilmente già segnato.