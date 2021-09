“Il sesso col mio compagno Fausto”. Iva Zanicchi, tra amore e hot: “Ecco cosa facciamo”

Iva Zanicchi, la confessione ‘scotta’. Ben 35 anni di vita insieme: tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna la passione non si è mai spenta. La coppia si è conosciuta in ambito lavorativo per poi decollare e sfatare il mito che con il tempo, la fiamma smette di bruciare. Non hanno mai deciso di proferire il fatidico ‘si’, ma il matrimonio per Iva non è mai stato un aspetto determinante. E sotto le lenzuola? Ecco cosa ha confidato la cantante e conduttrice alle pagine del settimanale Nuovo.

La cantante lo aveva già rivelato a Verissimo: “Io e Fausto non litighiamo mai anche se sono una persona litigiosa. Le uniche litigate vere le facciamo in cucina, dove mi costringe a mangiare sardo, essendo lui della Sardegna. Ma io sono emiliana e mi sono ribellata, con il compromesso che lui cucini internazionale”.

Più di un segreto per preservare una storia d’amore dal logorio del tempo che passa: “Fausto è un compagno di vita, e seppur non siano mai convolati a nozze, Iva lo ha sempre chiamato ‘marito’. Nessun abito bianco da sposa, ma neanche figli, Iva Zanicchi “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto”, aveva raccontato Iva.





E oggi l’amore continua ad andare a gonfie vele, anche sotto le lenzuola: “Alla nostra età facciamo ancora l’amore”, ecco cosa ha confessato Iva di recente al settimanale Nuovo, per poi aggiungere: “Però succede di rado e allora, dopo, suoniamo le campane e metto la bandiera dell’Italia a sventolare sul balcone”.

Insomma, i due sono ironici e complici, forti e uniti anche in momenti difficili. Infatti proprio durante il periodo del lockdown, Iva Zanicchi ha confidato ai microfoni di Canale 5 della malattia di Fausto e di come hanno vissuto quel momento: “Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”.

“All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”.