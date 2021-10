“Prelevata di peso dall’hostess…”. Iva Zanicchi, clamorosa disavventura in aereo a causa di un prete

Iva Zanicchi non finisce mai di stupire. La cantante capace di regalare delle perle indimenticabili, la conduttrice che ha legato il suo nome a tanti successi tv e poi anche politica. Insomma grinta e determinazione non le sono mai mancate. Recentemente l’abbiamo apprezzata anche come opinionista all’Isola dei Famosi. Insomma Iva è sempre un vulcano in eruzione, piena di energia e di risorse. Senza dubbio uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano.

E adesso escono fuori nuove indiscrezioni sul suo conto. Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente e ha reso noto alcuni aspetti e un esilarante aneddoto sulla sua vita. La vip ha raccontato di avere paura di volare. In passato, tuttavia, ha dovuto prendere molti aerei per lavoro. E così, per tranquillizzarsi, beveva un po’ di whisky. A volte, però, capitava che il drink le desse un po’ alla testa. Insomma le faceva perdere un po’ di inibizione…

Proprio in una di quelle occasioni Iva Zanicchi, dopo aver bevuto del whisky, si è ritrovata in una situazione davvero spiacevole. Anche se oggi la storia fa decisamente ridere. In pratica Iva, sull’aereo, ha iniziato a dare fastidio ad un signore. Il signore in questione, in realtà, era un monsignore, un prete. E sentite cosa gli ha chiesto la cantante: “C’era un prete e lo importunai chiedendogli come mai lui potesse confessare me ma io non lui. L’hostess mi prelevò e mi portò quasi di peso nella cabina di comando”.





Davvero da non credere, Iva Zanicchi portata via da peso perché dava fastidio ad un prete. In ogni caso la vip ha chiuso la confessione facendo una battuta. Per tutto il viaggio, infatti, il copilota è dovuto rimanere in piedi dietro di lei. Per quanto riguarda i prossimi impegni, invece, Iva Zanicchi sarà la protagonista di una nuova trasmissione. Sono ben due le serate su Canale 5 che saranno dedicate ad uno spettacolo sulla lunga carriera dell’artista. Lo show si chiamerà “D’Iva”.

Ovviamente sarà uno spettacolo davvero imperdibile con tanti ospiti e alcune delle più belle voci della musica italiana: “Saranno due serate bellissime con un sacco di ospiti: Orietta Berti, Fausto Leali, Rita Pavone ed altri – spiega Iva Zanicchi – Voglio entrare nelle case di tutti con la mia musica, le mie emozioni e i miei racconti: voglio far ridere soprattutto”. Per finire Iva usa l’ironia per ribattere ai paragoni illustri con colleghe come Mina e Ornella Vanoni: “Iva ha i bassi di Milva e gli acuti di Mina. Ha un po’ di tutte, insomma è la più brava di tutte”.