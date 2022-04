Le tante foto col pancione in bella vista, poi recentemente quella delle scarpine griffate e con le iniziali “A. P.”. Poi, finalmente, l’annuncio della nascita. Nessuna didascalia in particolare, solo il nome del piccolo, Aron, ad accompagnare i primi due scatti del piccolo.

Isabella Potì, la pastry chef simbolo del ristorante ‘Bros’’, una stella Michelin a Lecce, e il compagno e collega Floriano Pellegrino sono diventati genitori. Lei, classe 1995, è tra le giovani donne più promettenti del panorama gastronomico italiano tanto d’aver meritato, nel 2017, un posto nella hit “30 under 30” stilata dalla rivista Forbes.





Fiocco azzurro vip: è nato Aron

Sotto al post di Instagram di Isabella Potì – due foto in bianco e nero, uno del bimbo e uno della manina – condiviso anche dal neo papà Floriano Pellegrino, tantissimi messaggi di congratulazioni da parte dei follower. Come ricorda il Corriere della Sera, poco tempo fa la coppia è finita nel mirino di un’aspra polemica.

Lo scorso otto dicembre l’americana Geraldine DeRuiter aveva scritto sul suo blog Everywhereist.com una lunga recensione del ristorante Bros’ dal titolo “Abbiamo mangiato nel peggior ristorante stellato di sempre”. A suo avviso “la cena è stata una performance; tra tante provocazioni non ci hanno dato da mangiare; è stata un’interminabile agonia. È come se qualcuno che non ha mai visto del cibo o un ristorante, ma ne ha solo letto, provasse a riprodurli”.

Poi la foto che come la recensione ha fatto presto il giro del web: una schiuma di limone in un contenitore a forma di bocca cosiddetta “Limoniamo”. L’attenzione mediatica che hanno ricevuto Floriano Pellegrino e Isabella Potì è stata immensa e ha portato anche una nuova notorietà al locale, come aveva dichiarato poco tempo dopo lo stesso neo papà. Per la cronaca il ristorante continua a proporre la sua “Limoniamo”.

