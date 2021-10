Isabella Ferrari è una delle attrici italiane, più brave, fascinose e amate dal pubblico. E da tantissimi anni, perché ha iniziato giovanissima ha lavorare per il mondo del cinema ed è stata il sogno erotico degli italiani tra gli anni Settanta e Ottanta. L’esordio in televisione per Isabella Ferrari arriva nel 1981 a soli diciassette anni nel programma “Sotto le stelle” di Gianni Boncompagni. Proprio grazie a questo piccolo ruolo, viene notata dal regista Carlo Vanzina che la ingaggia per il film “Sapore di mare“, il film che l’ha lanciata nel mondo della recitazione e l’ha consacrata a icona sexy.

E proprio con il suo mentore Isabella Ferrari ha avuto una storia: “Non ho mai nascosto di aver avuto un amore con Gianni. Ci siamo conosciuti a Sotto le Stelle, di cui era regista. Avrò avuto 16 anni o 17 anni e, nonostante la differenza d’età, lui mi rispettava come donna. Dopo, ho fatto l’attrice, mai spettacoli in Rai. La mia carriera parla da sola. Ho usato la bellezza, non ci vedo nulla di male. Poi ho cercato altro”, aveva rivelato l’attrice in una intervista.

Isabella Ferrari bellissima al naturale, la foto

Se la carriera sfavillante di Isabella Ferrari tanto al cinema quanto in tv è nota, per quanto riguarda la vita privata l’attrice ha avuto due storie importanti. La prima con l’imprenditore, designer e stilista italiano Massimo Osti, morto nel 2005 a causa di un cancro, dal quale ha avuto nel 1995 la primogenita Teresa. Poi il matrimonio con il regista Renato De Maria, dalla cui unione sono nati Nina e Giovanni.





Come molte sue colleghe, anche Isabella Ferrari ha un profilo Instagram con cui aggiorna i fan. Seguita da oltre 200mila follower, spesso l’attrice classe 1964 regala foto private, come quelle coi figli e il marito, ma ancora più spesso immagini sul set o primi piani in cui scattano sempre applausi per la sua bellezza. Dopo Capri, dove era impegnata per il film Sotto il sole di Amalfi, ha aperto la stagione di prosa del Teatro Sociale di Como con il monologo Fedra.

E infatti nel post più recente Isabella Ferrari ha espresso tutta la sua gioia di essere finalmente ripartita col lavoro dopo un anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia. Mentre nel suo ultimo selfie eccola in una versione inedita: in accappatoio, struccata e con i capelli ancora bagnati. Alla lunga lista di vip che ormai hanno sdoganato la perfezione a tutti i costi con foto al naturale, senza un filo di trucco, si unisce quindi anche Isabella Ferrari, che va fiera dei suoi 57 anni ed è semplicemente bellissima. I like e I commenti parlano da soli.