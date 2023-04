Irriconoscibile tra look e capelli, in tuta e completamente struccata. All’ennesima critica sul suo fisico, la vip ha deciso di rispondere con un lungo video-sfogo su TikTok in cui, mostrandosi al naturale, fa vedere e spiega come spesso l’apparenza inganni.

“Il corpo a cui paragonate la mia immagine oggi era la versione meno sana di me – dice – Prendevo antidepressivi, bevevo, mangiavo in modo sbagliato. Ero nel momento peggiore della mia vita: vi sembravo in salute ma era tutto tranne che sano”.

Irriconoscibile: la vip al naturale contro le critiche

L’hanno accusata di essersi dimagrita troppo e di non essere “più in salute” e così Ariana Grande, cantante ed ex stellina Disney ora impegnata nel film ispirato al celebre musical Wicked, dove recita al fianco di Cynthia Erivo, ha deciso di intervenire.

“Per inciso: questi sono i miei occhi, questa sono io senza ciglia finte e eyeliner, non vi spaventate – aggiunge nel video in cui sembra irriconoscibile – so che non dovrei dare nessuna spiegazione, ma sento che se riesco a mostrarmi aperta e vulnerabile su questo tema qualcosa di buono ne verrà fuori”.

E ancora: Ci sono molti modi di essere belli, molti modi di essere in salute. Non sai mai cosa sta passando qualcuno, siate gentili con gli altri e con voi stessi”. Infine, rivolgendosi al suo pubblico: “Siete bellissimi, non importa in quale fase della vostra vita vi troviate. Non importa quello che state passando, non importa il peso o come vi truccate, non importa quali trattamenti estetici avete avuto fatto o no. Penso solo che siate bellissimi”.