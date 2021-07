Questa bellissima ragazza è una delle modelle più famose a livello internazionale. Il suo aspetto estetico effettivamente è da far invidia a tutte, ma presumibilmente guardandola attentamente vi chiederete perché abbia un aspetto così familiare, anche se l’avete vista solamente per la prima volta nella vostra vita. E infatti una ragione c’è eccome, visto che si tratta della figlia di uno degli attori più rinomati in assoluto, che è stato anche candidato per ben due volte agli Oscar e per tre ai prestigiosi Golden Globe.

Anche sua mamma comunque non è affatto una sconosciuta, sebbene sia il papà colui che è conosciuto e apprezzato proprio da tutti. La giovane in questione è stata scelta per numerosi red carpet in tutto il mondo ed è anche stato il volto di tante campagne pubblicitarie. Inevitabilmente la sua bellezza e il suo charme sono stati ‘rubati’ ai due genitori, che sono anche molto affascinanti. Nell’ultimo periodo lei ha anche dato una sterzata decisiva al suo look, infatti si è presentata con capelli praticamente rasati.

Prima portava dei capelli molto più lunghi e scuri, adesso ha invece preferito prediligere un fortissimo biondo platino. Ma il risultato non è cambiato per nulla perché la bellezza è rimasta intatta. Molto nota anche sui social network e in particolare su Instagram, dove è seguita da un numero clamoroso di persone: oltre 451 mila. E in una delle sue ultime immagini postate online ha ricevuto quasi 50 mila mi piace, a testimonianza del fatto che è seguitissima da migliaia di persone a livello globale.





Lei si chiama dunque Iris Law ed è la figlia dell’attore internazionale Jude Law. Classe 1972, il padre è celebre per numerosi film, tra cui: ‘Il talento di Mr. Ripley’, ‘Ritorno a Cold Mountain’, ‘L’amore non va in vacanza’, ‘Closer’, ‘Sherlock Holmes’, ‘Sleuth – Gli Insospettabili’, ‘Hugo Cabret’ e ‘Captain Marvel’. Iris è figlia anche di Sadie Frost, anche lei attrice, che è stata sposata con il genitore di Iris Law dal 1997 al 2003. La ragazza ha anche due fratelli, che si chiamano Rafferty e Rudy, nati nel 1997 e 2002.

Iris Law, nata nel 2000, ha collaborato con ‘Fendi’ ed è anche stata brand ambassador per la linea beauty di ‘Burberry’ nel 2017. La sua prima presenza in passerella si è verificata durante una settimana della moda nella capitale francese Parigi con ‘Miu Miu’. Poi ha anche lanciato una sua collezione di borse, dal nome ‘Iris By Iris’. E come detto, è praticamente sempre presente a tantissime sfilate.