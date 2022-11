Irene Pivetti, nuova vita per l’ex deputata della Camera. Ad annunciare tutto è stata la diretta interessata, che ha voluto parlare di sé in un’interessante intervista al settimanale Gente. Qui ha raccontato quanto riesce a guadagnare al mese e soprattutto cosa fa oggi. Dichiarazioni a dir poco sorprendenti, che hanno colto alla sprovvista numerose persone. Ma dobbiamo ormai dimenticarci la vecchia Irene e iniziare a conoscere questa nuova figura. Da parte sua sono arrivate anche delle parole che hanno rattristato non poco.

Parlando di Irene Pivetti, la sua nuova vita è stata ufficializzata dopo quelle brutte notizie di un paio di anni fa. Nell’aprile 2020 infatti la Guardia di Finanza – sulla base delle inchieste aperte dalle procure di Savona, Siracusa, Roma e Imperia – con diverse operazioni aveva sequestrato circa mezzo milione di mascherine importate dalla Cina dall’azienda Only Logistic. Societò di proprietà di Irene Pivetti, in quanto ritenute non idonee e di scarsa qualità. Gli inquirenti erano risaliti a quattro fatture emesse dalla sua società alla Protezione Civile.

Leggi anche: Irene Pivetti, la nuova vita dopo la politica: cosa fa oggi





Irene Pivetti, nuova vita: cosa fa oggi e quanto guadagna

Nella mattinata dell’11 novembre sarà possibile acquistare il settimanale Gente, dove ci sarà anche questa intervista ad Irene Pivetti. Ma le notizie sulla sua nuova vita sono già state anticipate, infatti sono uscite fuori alcune affermazioni fatte al giornalista: “Vivo con mille euro al mese, ma non mi lamento. Da metà ottobre coordino il ristorante Smack, una mensa sociale del centro sociale di Via Tazzoli a Monza. E abito nel dormitorio adiacente: è più comodo perché non ho l’auto. E poi non potrei permettermela”, ha aggiunto.

Successivamente Irene Pivetti ha toccato anche il tema inerente i problemi giudiziari: “Sono una indagata, non sono neppure rinviata a giudizio. Però queste cose innescano dei processi mediatici devastanti, la banca ti impedisce di fare qualsiasi cosa. Diventa un inferno. All’improvviso frana tutto ciò che hai fatto nella tua vita. E di colpo sei un criminale. Mi hanno azzerato la società, mi hanno distrutto tutto. E io avevo messo tutti i miei beni lì. Hanno avuto la buona idea di privarmi dei mezzi di sussistenza, ma fa niente”.

Infine la Pivetti ha detto ancora a Gente: “Mi mantengo con i mille euro mensili che mi dà la cooperativa sociale per il lavoro che svolgo alla mensa. Ma non mi lamento. Non è questo il problema. C’è gente che non ha neppure quelli. La vita che sto facendo è molto gratificante. Aspetto i tempi della giustizia. Mi hanno consigliato di ammettere qualcosa. Ma io non ammetto niente, perché non ho fatto niente. Ho tutto il tempo della mia vita, e anche dopo, perché si chiarisca come sono andate le cose”. Irene Pivetti è stata presidente della Camera nel 1994 ed è stata deputata con la Lega Nord. Poi era passata all’UDEUR e fino al 2001 ha ricoperto la carica di parlamentare.