La figlia super vip si è sottoposta a un piccolo intervento di lifting e non ha esitato a farsi vedere con la fasciatura intorno al viso e a spiegare il motivo di questa scelta. Scelta che è stata molto criticata dal momento che è molto giovane: ha solo 26 anni ed è già ricorsa alla chirurgia.

Ma lei, di professione modella, si sente finalmente bella e sicura di sé dopo essere riuscita a eliminare quella che chiama “sacca di grasso ostinata”. In pratica il doppio mento. Un’ora e poco più sotto i ferri e adesso si piace di più, ha raccontato sempre via Instagram dove ha instaurato un rapporto molto diretto con i fan.





La figlia vip si è sottoposta a un mini lifting

Ireland Baldwin è la bellissima figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin e negli ultimi giorni si è fatta vedere con una fasciatura intorno al viso. Poi, in un video, ha raccontato bene l’intervento che prende il nome di Facetite. È una sorta di lifting non troppo invasivo che le ha permesso di dire addio al doppio mento che la faceva sentire insicura e non riusciva a eliminare in modo naturale.

“Non vai sotto i ferri. Niente del genere – ha spiegato Ireland Baldwin ai suoi tantissimi follower – Il motivo per cui l’ho fatto è perché avevo questa sacca di grasso molto ostinata sotto al mento, non è andata via neppure quando sono stata magrissima a causa di una serie di disturbi alimentari”.

Ireland Baldwin ha sempre avuto paura della chirurgia, per questo motivo ha cercato la soluzione più appropriata alla sua età e soprattutto poco invasiva. Il Facetite infatti non implica tagli chirurgici o cicatrici, attraverso una specifica apparecchiature a radiofrequenza bipolare si riesce ad armonizzare il contorno mandibolare, ridurre le pieghe naso-geniene, trattare il doppio mento. Ma ha fatto il pieno di critiche perché considerata “troppo giovane”.

