Amore finito dopo due anni di convivenza. I fan non credono alle loro orecchie eppure pare sia accaduto davvero. Il cantante e la modella di 24 anni si dicono addio e chiudono il capitolo della loro relazione. La notizia viene diffusa sulla pagina Instagram di ThePipolGossip.

Irama e Victoria Stella Doritou lasciati. Un capolinea raggiunto dopo due anni di convivenza e tanti momenti splendidi condivisi insieme. Una relazione che ha fatto sognare ma che ha anche attirato sempre le attenzioni dei più curiosi.





Irama e Victoria Stella Doritou lasciati. La notizia corre veloce tra i fan

Il cantante ha sempre provato a tutelare questo amore tenendolo lontano da ogni tipo di pettegolezzo. Secondo quanto riportato su ThePipolGossip: “Due anni e mezzo d’amore (non social ma reale), una convivenza, oggi però la parola fine”. (Irama e Victoria Stella Doritou: “Da adesso cambia tutto”)

Pare che la coppia non viva nello stesso luogo. Irama a Miami, mentre Victoria a Vienna con la propria famiglia. “Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare”, sarebbero state alcune dichiarazioni di Irama rilasciate non troppo tempo fa.

“Dicono che voglio andarmene, ma questa è casa mia”, ha aggiunto Irama in merito al concerto in Italia. Dunque a Miami il cantante si troverebbe solo per motiv lavorativi e per “far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano”.

Un allontanamento momentaneo anche dalla sua bella? Dopo il gossip, sono in tanti a sperare che sia così. Ma tra il pubblico di fan c’è anche chi già si chiede quali possano essere stati i motivi di una probabile rottura di coppia.

C’è il bacio! Manuel Bortuzzo, chi è la nuova fidanzata dopo Lulù Selassié