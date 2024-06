Doppio dramma per la famosa attrice. La donna ha ricevuto tre anni fa la diagnosi di sclerosi multipla. In un podcast l’artista racconta la sua esperienza e proprio durante una delle ultime puntate ha rivelato che anche sua figlia, che ha 13 anni, soffre di una rara malattia chiamata Pots. Si tratta di un disturbo del sistema nervoso autonomo che colpisce in particolare le donne tra i 16 e i 35-40 anni di età.

La protagonista di questo dramma nel dramma è Christina Applegate che ha parlato della malattia della figlia Sadie. Il disturbo dell’adolescente è caratterizzato da un’eccessiva tachicardia quando si assume la posizione eretta. L’annuncio è arrivato durante una delle ultime puntate del podcast dell’attrice MesSy.

La figlia Sadie parla nel podcast della mamma: le sue parole

La piccola Sadie ha partecipato ad uno degli ultimi podcast della madre Christina Applegate. La bambina ha parlato della sua condizione e delle sue difficoltà con grande coraggio e trasparenza: “Quando mi alzo in piedi, mi sento molto, molto stordita, e le mie gambe diventano molto deboli, mi sembra di svenire”.

Subito l’attrice ha voluto rassicurare la figlia: “Odio che tu debba affrontare questo, mia cara. Lo odio davvero, sono triste ma ti amo e so che starai bene. Sono qui per te, grazie per aver portato alla luce consapevolezza su questa condizione”. Poco tempo Christina aveva fatto preoccupare i fan con una frase: “Non mi piace vivere”. La donna è voluta poi tornare su quelle parole.

“Stavo parlando di alcune cose oscure che stavo pensando e sentendo – ha spiegato – Sento che quando tratteniamo le cose, diamo loro potere. Penso anche che ci sia tanta vergogna, che molte persone provano vergogna quando attraversano problemi di salute mentale e quando le persone trattengono quelle cose dentro di sé, perché hanno tanta paura di dire come si sentono veramente, diamo loro un potere immenso”. Il problema era quindi dovuto alla depressione causata dalla malattia.

