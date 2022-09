Insulti a Sinisa Mihajlovic, la figlia Viktorija esplode. Non è la prima volta che accade e purtroppo l’ignoranza sembra dilagante. L’allenatore del Bologna come tutti sanno sta lottando da tempo contro una forma di leucemia. L’avvio di campionato non è stato dei migliori e con la squadra che viaggia nelle parti basse della classifica alcuni tifosi se la sono presa con il tecnico. Ma non si tratta di semplici critiche…

La figlia Viktorija ha deciso così di sfogarsi sul suo profilo Instagram dove accusa i leoni da tastiera di aver davvero esagerato. La modella è infatti esplosa perché gli hater hanno preso di mira questioni delicate come famiglia e salute. “Non scrivo mai queste cose sui social – le parole della figlia di Sinisa Mihajlovic – non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro a una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione”.

Lo sfogo di Viktorija Mihajlovic su Instagram

Viktorija Mihajlovic arriva addirittura ad accettare che il papà venga insultato allo stadio per il suo lavoro. Ma non accetta che venga tocca la sfera privata con parole ed insulti vergognosi: “Credo che quando il limite viene raggiunto e addirittura oltrepassato qualcosa vada detto. Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Liberissimi di farlo. Ci mancherebbe”.

La figlia di Sinisa Mihajlovic ritiene che gli insulti e le offese al papà abbiano superato ogni limite. “Quando si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto, no, non lo accetto più”. Insomma la modella ne ha lette davvero troppo e ha deciso di alzare la voce e, forse, lanciare un messaggio. Sempre che gli hater siano in grado di accoglierlo.

“Quello che scrivete è raccapricciante – scrive ancora Viktorija Mihajlovic – ricordatevi che stiamo parlando di un uomo, di un padre. Ricordatevi che ci sono di mezzo dei ragazzi che potrebbero leggere quello che scrivete e rimanerne colpiti ed io mi vergogno per voi”. Parole chiare, nette, dure, rivolte a chi usa gli insulti per colpire. C’è altro da aggiungere?

