“Avete notato?”. Deddy e Rosa Di Grazia, il gossip impazza. E l’ultimo indizio è molto chiaro

La storia tra Deddy e Rosa Di Grazia è il gossip del momento: ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo e i fan continuano a seguire gli alti e bassi della coppia che si è formata ad Amici. Tuttavia da quando è terminato il programma hanno iniziato a scarseggiare le notizie di loro due insieme facendo pensare che tra Deddy e Rosa Di Grazia fosse già tutto finito. I fan attendevano con ansia di rivederli riuniti dopo le lacrime versate nel momento dell’eliminazione.

Di conseguenza sono iniziate le prime voci che alludevano a una separazione. Negli ultimi tempi non si sono mostrati insieme sui social, neanche una foto di coppia che il pubblico attendeva ormai da tempo. Inoltre Deddy ha sorpreso tutti i follower durante un evento online. Gli sono state fatte tante domande e non poteva mancare quella su Rosa e sul loro rapporto. La risposta, tuttavia, è stata criptica: “Come vanno le cose con lei? In realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto, perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”.

Poi c’è stato il gesto di Rosa Di Grazia che ha fatto pensare a un riavvicinamento tra i due e ha fatto sperare i tanti fan. Infatti su Twitter sta girando un video che mostra Rosa Di Grazia canticchiare “0 passi”, la hit di Deddy, seduta al bar insieme a delle amiche. La canta energicamente e felicemente e si vede portare la mano sul petto. È bastato questo piccolo indizio per iniziare di nuovo a pensare che tra i due non sia davvero finita.





Nel frattempo è arrivato un altro segnale su Deddy e Rosa Di Grazia, questa volta in negativo. Una segnalazione arrivata al magazine Vicolo delle news riporta che una lettrice avrebbe incontrato Deddy in un locale di Roma e avrebbe approfittato di questa situazione per chiedere al cantante il motivo per cui ha lasciato Rosa. “Ma già lo sanno tutti?”, avrebbe quindi chiesto Deddy di fronte alla domanda della fan. A questo punto, il cantante avrebbe svelato di aver preso lui la decisione di chiudere questa relazione. Il motivo? Come aveva già rivelato, ha attualmente molti impegni lavorativi.

E si arriva all’ultimo indizio sulla coppia e giunge sempre dai social: Rosa Di Grazia ha nuovo profilo su Instagram dopo che non è riuscita a risolvere dei problemi con quello precedente. E si nota subito che Deddy segue Rosa sul nuovo account. Intanto la ballerina ha postato alcune storie per annunciare il suo ritorno: “I’m back! #DonnaRosa – ha scritto -. Sono tornata. Ce l’ho messa tutta, ribadisco che purtroppo sono cose che possono succedere. Ma non sono abituata a mollare, anzi CAZZIMMA ad ogni modo. Sarà in nuovo inizio. Insieme so che possiamo farcela. Da qui pronta a ricondividere e condividere il mio mondo, il mio sogno, la mia arte, Sarà solo un crescendo, confido in voi. Un GRAZIE non sarà mai abbastanza! più forte di prima. Domani sarà un nuovo inizio, un nuovo giorno. Sono pronta, e voi?”.