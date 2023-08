Un vero e proprio incubo quello vissuto da Miguel Bosé, vittima di un’aggressione e di una rapina a mano armata che lo ha fatto spaventare moltissimo. I dettagli di questo episodio criminale sono davvero agghiaccianti, anche perché tutto è successo davanti al figlio 12enne del cantante. Ha subito praticamente delle minacce di morte, dato che gli hanno puntato la pistola alla testa affinché potesse consegnare ai malviventi tutto ciò che desideravano.

>“Perché è stata rapita”. Kata, due mesi e mezzo dopo la scomparsa la nonna decide di parlare: “Sono sicura”

E il bilancio del furto è stato abbastanza grave per l’artista, anche se ovviamente la sua principale preoccupazione è stata certamente salvaguardare l’incolumità sua e del figlio. Miguel Bosé si è trovato di fronte una situazione impensabile, una rapina all’interno della sua abitazione che ha davvero scioccato tutti. Da un momento all’altro ha visto intrufolarsi dentro casa questi soggetti, che si sono presentati in ben otto.

Leggi anche: “Cocaina ogni giorno, più erba e pasticche”. Sparito dalle scene, oggi Miguel Bosé racconta tutto





Miguel Bosé vittima di una rapina: “Minacciato con una pistola”

Davvero drammatica la dinamica, raccontata dal presentatore tv del Messico, Gustavo Adolfo Infante. Secondo quanto riportato anche dal sito Today, Miguel Bosé ha subito questa rapina mentre era dentro la sua dimora perché ammalato. Stava superando un’influenza, bevendo del tè, quando uno degli otto ladri lo ha minacciato con la pistola alla tempia. Inoltre, è stato portato in una stanza e chiuso là dentro in compagnia delle colf.

Con l’artista originario della Spagna c’era anche il figlio Tadeo, come detto precedentemente, che avrà vissuto dei momenti terribili. Alla fine il gruppo di criminali si è portato via con sé come refurtiva dei soldi, i gioielli e anche altri beni appartenenti al cantante. Non hanno rubato invece i quadri che Miguel ha nell’abitazione, nonostante costino molto. Non è ancora stato quantificato il bottino, ma sarà sicuramente elevato.

Bosé, 67 anni, è diventato papà grazie alla maternità surrogata nel 2011. Sono nati i gemelli Diego e Tadeo, mentre due anni dopo ha annunciato di avere altri due figli, che si chiamano Ivo e Telmo. Dal 2018 non ha più una relazione con l’ex compagno Nacho Palau.