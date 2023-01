Incinta per la prima volta. L’annuncio della figlia vip è arrivata sui social con una foto dell’ecografia e una pioggia di auguri per la coppia e i nonni, entrambi famosi. “Happy new year”, “Buon anno”, hanno scritto i due condividendo la foto dell’ecografia su entrambi i profili social.

Per lei, ventisettenne, si tratta del primogenito. La figlia vip è incinta per la prima volta e ha voluto aspettare il primo dell’anno per fare l’annuncio ufficiale sulla sua pagina Instagram Una marea di auguri sono arrivati all’indirizzo della coppia, felicissimi per questa nuova avventura insieme. Carriera da modella già avviata, animalista attivista, vegana e ambientalista convinta che da tempo si batte anche contro l’omofobia e per l’uguaglianza di genere.

Leggi anche: Mini lifting per la figlia super vip, 26 anni. E fa il pieno di critiche





Ireland Baldwin, la figlia degli attori Alec e Kim Basinger è incinta

Classe 1995, Ireland Baldwin è la figlia degli attori Alec e della bellissima Kim Basinger. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando aveva solamente 13 anni e da allora non si è più fermata diventando una top di fama mondiale. Kim Basinger e Alec Baldwin si sono sposati nel 1993, dopo aver recitato nel film The Marrying Man, e hanno divorziato nel 2002.

Per lei si trattava del secondo matrimonio, dopo quello con Ron Snyder dal 1980 al 1983. Dopo l’addio a Kim Basinger, l’attore è convolato a nozze con Hillary Thomas, istruttrice di yoga. In dieci anni i due hanno avuto sette figli: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Lucia e Ilaria. Ora la figlia Ireland è incinta per la prima volta e i due attori non vedono l’ora di diventare nonni.

Il fidanzato di Ireland Baldwin è il musicista Rac, all’anagrafe Andre Allen Anjos. I due si frequentano da circa un anno e questa estate i due hanno pubblicato molte foto insieme. Di recente sono stati a Parigi e ora hanno dato l’annuncio del primo figlio in arrivo. Ireland Baldwin è incinta per la prima volta e sui social sono arrivati tantissimi auguri da parte di personaggi famosi come la cugina Hailey Bieber, Paris Hilton e ovviamente quelli dei genitori Kim e Alec.