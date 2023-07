Tanta paura nei fan dell’attrice italiana, vittima di un incidente in casa che le ha provocato problemi di salute. A far vedere tutto sui social è stata la diretta interessata, che si è mostrata con una benda ad un occhio. E nella didascalia che accompagnava l’immagine ha spiegato l’accaduto, che si è verificato improvvisamente. Ha citato ironicamente due altre problematiche, che invece non l’hanno riguardata, prima di svelare tutta la verità.

Ed è stato davvero insolito ciò che è successo all’attrice italiana, che mai si sarebbe aspettata di dover finire così per un inaspettato incidente all’interno della sua casa. Successivamente ha postato un’altra foto, nella quale si è mostrata in maniera differente e ha annunciato a tutti i suoi ammiratori quali siano le sue attuali condizioni di salute. Ovviamente sono arrivati diversi messaggi da parte degli utenti, compreso quello di una sua amica e collega molto nota.

Leggi anche: “Ho avuto un brutto incidente”. Federica Pellegrini sparita da giorni, poi l’annuncio: come sta





Attrice italiana vittima di un incidente in casa: cosa le è successo

Questa attrice italiana è apparsa, mentre era coricata a letto con tanto di benda sull’occhio. L’incidente in casa l’ha costretta a ricorrere a questo strumento per evitare ulteriori conseguenze sulla sua salute. E poi ha rivelato tutto: “Non è blefaro, non è cataratta ma un simpatico sportello della cucina“. Quindi, ha urtato o comunque è stata colpita da questo sportello dentro la sua abitazione, procurandole dolore e questo inconveniente.

Ad essersi infortunata è stata Valeria Fabrizi, che fortunatamente però non ha avuto un grave problema di salute. Poco dopo ha caricato un’altra foto su Instagram senza la benda e ha scritto: “Tutto ok, via la benda. Non mollo…Roccia???”. Elena Sofia Ricci era stata la prima ad averle commentato: “Nooo Valeria! Stavi ballando? Guarisci presto, ti voglio bene”. Ed è andata proprio così perché è riuscita a rimettersi in sesto.

Valeria Fabrizi, 86 anni, è una delle protagoniste di Che Dio ci aiuti dal 2011, dove ha lavorato con Elena Sofia Ricci. Due anni fa è stata anche concorrente di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Ora questo imprevisto, superato alla grande.