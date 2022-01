Lutto gravissimo per Cicciolina. L’ex pornostar sconvolta e distrutta dal dolore dopo la notizia improvvisa

Ilona Staller, grave lutto in famiglia. La 70enne, in arte Cicciolina, ne ha dato il triste annuncio attraverso il proprio profilo Instagram. A lasciarla per sempre l’amato fratello Laszlo. L’ex pornostar di origini ungheresi sconvolta dalla scomparsa improvvisa del fratello, il cui decesso è avvenuto nelle ore della mattina del 2 gennaio.

Un messaggio intriso di dolore e a corredo della foto che ritrae il caro fratello Laszlo morto improvvisamente: “Per chiunque gli abbia voluto bene, il mio fratellino Laszlo Staller, vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022”. L’ex pornostar confessa: “Sono distrutta dal dolore per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo”.

E ancora: “Era giovane e sano. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia”. Poi aggiunge: “È stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male!!!! Mio Dio!!! Ma come è possibile, un uomo adulto che fino a qualche giorno stava benissimo??? Sono talmente desolata …che…??”.





Adesso la famiglia Staller ha chiesto l’autopsia sul corpo di Laszlo proprio per aver più chiare le cause che avrebbero portato al decesso. Dopo l’annuncio dato su Instagram, Ilona ha poi reso pubblico un pensiero per il fratello anche su Twitter.

Su Twitter ha scritto: “Vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino”. Un vuoto incolmabile nel cuore di Ilona che viene subito circondata dall’affetto dei suoi numerosissimi fan, che si uniscono simbolicamente intorno a lei per un grande e affettuoso abbraccio di conforto.