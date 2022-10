“Non è vero niente”. llary Blasi e Francesco Totti, ci pensa la conduttrice a smentire la ‘bomba’

Ilary Blasi e Francesco Totti, adesso parla l’avvocato della conduttrice. Sono giorni che non fanno che circolare diversi articoli sulle richieste avanzate da Ilary dopo la separazione da Francesco Totti. Cifre considerevoli che andrebbero incontro a una smentita da parte dell’avvocato della conduttrice.

La smentita dell’avvocato di Ilary Blasi dopo le voci messe in circolo. Per firmare una consensuale, la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe chiesto 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ma su questo argomento spinoso è intervenuto direttamente l’avvocato di Ilary Blasi, Alessandro Simeone.

La smentita dell’avvocato di Ilary Blasi: “Non ha mai chiesto nessun assegno”

Ilary Blasi ha chiesto 37 mila e 500 a Francesco Totti. Un cifra davvero considerevole ma che oggi andrebbe incontro a una smentita da parte di Alessandro Simeone, avvocato che sta seguendo la conduttrice in merito alle questioni burocratiche della separazione. (Ilary Blasi, la decisione dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti fa discutere).

L’avvocato di Ilary Blasi ha spiegato cosa sta succendo realmente senza troppo giri di parole, aggiungendo che contro la sua assistita è in atto una strategia extraprocessuale di tipo denigratorio: “Sono state diffuse notizie false”.

Ilary Blasi, spiega ancora l’avvocato Alessandro Simeone “non ha mai chiesto alcun assegno per sé“. Il legale ha poi sottolineato: “Né di 20mila euro, né di 10mila né di un euro”. Simeone ha dunque precisato: “Questa condotta fa parte ancora una volta di una precisa strategia extra processuale per far passare la signora Blasi per quella che non è“.