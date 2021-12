Ilary Blasi, il Natale è arrivato anche a casa Totti. In occasione dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata in cui per tradizione si fanno albero e addobbi natalizi, la conduttrice e showgirl ha condiviso coi fan la realizzazione completa. E poi il magnifico risultato finale. Evidentemente i Totti, che rappresentato una delle famiglie più unite del mondo dello spettacolo, sono per la tradizione e non hanno anticipato i tempi come molti altri personaggi famosi come Chiara Ferragni.

L’influencer e imprenditrice digitale già da settimane respira infatti l’aria di festa in casa. E anche quest’anno, ma non c’erano dubbi, ha fatto le cose in grande: si è affidata ancora una a volta a Vincenzo D’Ascanio, flower e event designer che ha curato anche l’allestimento floreale delle nozze del suo matrimonio con Fedez.

Ilary Blasi, il Natale è arrivato a casa Totti: le foto

La porta d’ingresso di casa Ferragnez è quasi totalmente coperta da festoni con palline dorate di tante dimensioni e aghi di pino, poi l’albero di Natale che ha fatto impazzire i fan perché, oltre al fatto che è pieno di addobbi di ogni tipo senza nemmeno un centimetro quadrato “libero”, è smart e dunque le luci cambiano colore al battito delle mani.





Ma torniamo a Ilary Blasi. Anche lei si è lasciata contagiare dalla nuova moda di farsi recapitare in casa addobbi di Natale con tanto di personale esperto capace di montarlo al meglio. E così tra le Storie ha immortalato la realizzazione dal principio, cominciando con lo spacchettamento degli addobbi e poi il lavoro certosino dei suoi “folletti”.

Anche a casa di Ilary Blasi e Francesco Totti tripudio di lucine, che fanno da cornice a un albero decorato nei colori del rosso e dell’oro con grappoli rossi e foglie di vite. Poi, intorno al finto abete, alcuni peluche a forma di nani, cervi e funghi. I ringraziamenti ai suoi due event planner e poi il video finale per mostrare il risultato. Bellissimo!