Ilary Blasi è ormai ufficialmente impegnata col fidanzato Bastian. I due sono stati beccati più volte insieme e ora lei non può più nascondersi, infatti ha deciso di uscire allo scoperto senza particolari problemi. Certo, i fan non si sarebbero però mai aspettati di dover assistere già ad un’immagine quasi vietata ai minori tra i due. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha infatti postato nelle Instagram stories una foto bollente, che la ritrae proprio in compagnia di colui che ha preso il posto di Francesco Totti.

La reazione dei follower è stata immediata, come riportato da Leggo, che ha parlato di gente in delirio. Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian hanno fatto scalpore sui social con un’istantanea che sarà stata osservata decine e decine di volte dal popolo del web. E chissà come l’avrà presa Totti, sebbene anche lui sia felicemente legato a Noemi Bocchi. Ma inevitabilmente questo post di impatto della presentatrice Mediaset è destinato a far discutere ancora per parecchie ore, se non molti giorni.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian: la foto hot

Ilary Blasi si è voluta mostrare senza filtri insieme al fidanzato Bastian e quindi ha fatto vedere anche un momento intimo col suo partner. Parlando un attimo di lui, il settimanale Oggi ha scritto che è tedesco, ha 36 anni e lavora al numero 26 della Poststraße, a Wächtersbach, 60 chilometri da Francoforte sul Meno, dove i Pettenpohl hanno casa e azienda. Una azienda “Un po’ più di 2 milioni di euro di fatturato, 16 dipendenti e oltre 500 mila euro di utili nel 2021. Ma ha anche debiti bancari per circa 1,5 milioni.

Ilary e Bastian non si sono fatti vedere in viso, ma lei ha preferito concentrare l’attenzione dei fan su altri dettagli del loro corpo. Infatti, possiamo osservare la donna, che non ha i pantaloni e ha addosso unicamente la maglia e le scarpe, seduta sul giovane. Lui ha le mani attorno al lato B e alle gambe della conduttrice. A testimonianza di un momento parecchio intimo tra i due piccioncini. Loro si stanno godendo una vacanza da sogno, infatti lei sta pubblicando diverse immagini che la ritraggono in una location straordinaria.

Parlando della vacanza di Ilary Blasi e Bastian, sono in Germania e quindi nella terra di origine del partner. Si stanno godendo appieno Monaco di Baviera e lei ha fatto intuire, dato l’eccezionale numero di foto pubblicate, che sta apprezzando non poco questa avventura col fidanzato.