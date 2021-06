Finita la sua prima Isola dei Famosi, che si è conclusa con la vittoria di Awed, Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista a FQ Magazine in cui ha tirato le somme, parlando anche dei protagonisti del reality. Come Elettra Lamborghini, che secondo la conduttrice “si è sentita un po’ un pesce fuor d’acqua”: “È abituata ai social non so se si è trovata a suo agio ma il suo colore ha aiutato”.

Anche Massimiliano Rosolino, il suo inviato in Honduras, ha avuto qualche difficoltà: “Massimiliano all’inizio ha sofferto, lontano dalla famiglia per tre mesi e non è il suo lavoro principale. Lo stimo, non era per niente facile. Anch’io con lui ero un pochino in difficoltà tra segnali e ritardi però a un certo punto mi sono detta ‘Ma che succede se sbagliamo? Niente’”.

“Abbiamo iniziato a giocarci e lui si è rilassato, ha iniziato a divertirsi e a prendersi in giro. Il suo essere impacciato è diventato un punto di forza”, ha detto ancora Ilary Blasi che nelle dirette dell’Isola dei Famosi ha spopolato con i suoi look glamour e sensuali. Dai lunghi abiti di velluto ai completi dallo stile mannish fino ai tubini aderentissimi.





Ogni puntata un look diverso e sempre ‘condito’ con accessori super glamour come scarpe e gioielli. E non è passata inosservata la scelta di vestirsi di viola, colore bellissimo e certamente di gran tendenza ma anche ‘strano’ per le regole di stile imposte in tv e in generale nel mondo dello spettacolo dove per superstizione non viene mai usato.

Ma ora che il suo impegno televisivo è finito, svolta di stile. E addio vestiti da sera. Si sa che Ilary Blasi è un’amante della moda e dei capi di lusso e di sicuro questa estate non ci farà mancare foto con bikini e accessori griffati ma dopo l’Isola eccola pronta per uscire una maxi tuta (ancora) viola in stile benzinaio. Si tratta di un modello firmato Dsquared2 a cui ha abbinato delle mules arancioni tempestate di glitter di Amina Muaddi, con i cinturini di cristalli e il tacco conico, Beh, splendida anche in questa versione.