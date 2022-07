Ilary Blasi foto hot in vacanza. Dopo l’addio con Francesco Totti, ufficializzato lunedì sera attraverso due comunicati distinti all’Ansa, la conduttrice è partita con i figli e la sorella Silvia. Direzione Tanzania. Sui social ha postato alcuni video e scatti della partenza e del suo look griffatissimo per il viaggio in aereo.

E mentre tutti parlano della fine di questo amore lungo 20 anni e Francesco Totti è stato pizzicato a Roma a casa di Noemi Bocchi, Ilary Blasi torna sui social proprio a poche ore dall’annuncio ufficiale della rottura, dunque nel giorno in cui si è scatenata una bufera mediatica dove tanti, anche i vip, si sono sentiti di dire la propria.





Ilary Blasi foto hot in vacanza dopo l’addio a Totti

Dapprima Ilary Blasi pubblica tra le Storie foto del look, tutta di verde vestita, con un look sportivo ma griffatissimo. Poi lo scatto dei tre figli avuti dall’ex capitano della Roma e quelli del resort dove alloggia insieme alla sorella Silvia. L’altra, Melory, nel frattempo ha rotto il silenzio sulla separazione.

Mercoledì altre foto, anche una hot. Ilary Blasi si mostra ai fan tra deserto e animali. Diversi i video e gli scatti del safari fatto insieme a Cristian, Chanel, Isabel e la sorella Silvia, che è sempre più uguale a lei. Ma c’è un’ultima foto – almeno per ora – che ha stupito e non poco il suo pubblico: quella in topless.

Tornata in hotel, Ilary Blasi si fa immortalare sul bordo di una vasca idromassaggio, con in sfondo il parco di Serengeti. È ripresa di schiena, con indosso soltanto una brasiliana nera. Non è certo la prima volta che si mostra solo con il pezzo sotto del costume, ma sicuramente, visto che non è tra le vip più presenti sui social, ha spiazzato tutti con questa immagine.

