“Facevo uso di anfetamine senza prescrizione, ci aggiungevo due, tre volte a settimana funghi psichedelici, poi sono arrivato a farmi sei, sette, pasticche di ecstasy in un giorno. Prendevo qualsiasi cosa ed emotivamente ero distrutto. Avevo calpestato i miei valori e trattato con insufficienza persone a cui volevo bene. Mi sentivo una persona di mer*a. Almeno una volta ho rischiato di morire di overdose e, in quel momento, mi ripetevo di voler vivere”.

Ospite a “One more time”, il podcast di Luca Casadei, il cantante ha rivissuto i momenti bui del suo fidanzamento con la bellissima modella, cantante e attrice e i problemi legati alla droga che lo hanno portato molte volte vicino alla morte. La coppia è scoppiata lo scorso anno dopo tre anni di relazione e in questi anni i due hanno vissuto dei momenti molto difficili, fino alla decisione di chiudere definitivamente.

Benjamin Mascolo: “Con Bella Thorne è finita per colpa del sesso”

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati dopo 3 anni di fidanzamento: i due stavano insieme dall’aprile del 2019. Nell’aprile del 2021 i due avevano tenuto una festa di fidanzamento con amici e parenti e il cantante aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo. Poi la decisione di lasciarsi, dovuta anche al tipo di vita che i due conducevano.

“Mi ha affascinato la sua intelligenza, il suo modo di essere sé stessa – ha raccontato Benjamin Mascolo – C’è stato un periodo in abbiamo avuto rapporti sessuali con altre ragazze, insieme. Non mi rendevo conto che quella cosa stava andando a erodere la nostra intimità, ero entrato in un loop che ha reso tossico il rapporto. Ho toccato il punto più basso della mia vita”, ha detto ancora.

Il fondo lo ha toccato quando, sotto effetto di droghe, Benjamin Mascolo ha oltrepassato il cancello della proprietà dell’attrice spaventandola a morte. “Sono stato 30 giorni a Modena senza lavarmi, ordinavo con le app. Dovevo rinascere, fare quel piccolo passo. Ora è più di un anno che sono sobrio, scelta azzeccata”, ha spiegato nell’intervista. Ora il cantante è rinato, è nuovamente fidanzato e non vede l’ora di crearsi una famiglia tutta sua.