Stella Frizzi fotografata da Carlotta Mantovan nel giorno del suo compleanno. La dedica per lei, nata dall’amore dell’ex miss e il conduttore Fabrizio Frizzi, è arrivata sulla pagina social con una foto che mostra la bambina, 11 anni, nel giorno del suo compleanno. Stella è di spalle, vestita con un cappotto rosa, con il suo cagnolino al guinzaglio e capelli lunghissimi: “La mia grande”, “My love”, “Verso l’infinito e oltre”, ha scritto orgogliosa la madre, che non ha mai mostrato il volto della figlia.

I follower della vedova di Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018 a causa di un’emorragia cerebrale, dopo essere stato colpito da un’ischemia cerebrale da cui non si era più ripreso completamente, nonostante fosse tornato alla conduzione de L’Eredità, hanno riempito il post di commenti e di auguri per la bimba.

Stella Frizzi, la figlia di Fabrizio Frizzi compie 11 anni: la foto

“Auguri Stella!! Come sei cresciuta! Il tuo papà ti festeggerà da lassù”, “Buon compleanno Stella e tanti complimenti a te cara Carlotta“, “Ma è Stella è bellissima e deve essere anche buonissima,il papà era una persona meravigliosa”, “Tantissimi auguri tesoro, il tuo meraviglioso papà sarebbe orgoglioso”, “Buon compleanno Stella 🎂❤️ complimenti a Carlotta una grande mamm”, scrivono i fan.

Non possono mancare gli auguri di Antonella Clerici, grande amica di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan. Da quando il conduttore è scomparso, le due trascorrono molto tempo insieme e spesso sono state paparazzate in vacanza insieme alle figlie. Un rapporto di amicizia bellissimo, che con la scomparsa del conduttore si è consolidata ancora di più: “Amore auguri❤️❤️❤️ in pink!”, ha scritto la conduttrice di È sempre mezzogiorno.

Proprio in questi giorni, Carlotta Mantovan ha pubblicato una foto che mostra il sorriso di Stella e in quel sorriso, follower hanno rivisto quello del compianto conduttore Rai. “Stesso sorriso del papà”, “Lo stesso sorriso del suo papà”, “Vero lo stesso sorriso del papà..è bellissima..”, “Com’è cresciuta Stellina”, “Quanto è cresciuta Stella 😍😍 Bellissima”, “Il sorriso di papà”, scrivono tantissimi follower di Carlotta Mantovan.