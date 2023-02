Il patrimonio di Maurizio Costanzo è uno degli argomenti più discussi in queste ore. Da quando il giornalista e conduttore è scomparso, in molti si sono chiesti a quanto ammonta il suo patrimonio e a chi andrà la sua eredità. L’ultimo saluto al grande giornalista, uno dei più grandi della storia contemporanea italiana, è previsto per lunedì 17 febbraio.

Maurizio Costanzo è morto venerdì 24 febbraio in una clinica romana in cui era ricoverato da quasi un mese. Poche persone erano a conoscenza delle condizioni del giornalista, sottoposto a un intervento al colon e dal quale sembrava essersi ripreso senza nessun problema. La notizia è stata annunciata venerdì 24 febbraio lasciando l’Italia intera senza parole. In queste ore, tantissimi i colleghi, i personaggi del mondo dello spettacolo e i semplici telespettatori hanno ricordato la grande figura di Costanzo.

Il patrimonio di Maurizio Costanzo: la cifra e a chi va l’eredità

Purtroppo il sistema immunitario del giornalista e marito di Maria De Filippi è collassato ed è subentrata una infezione, anche renale, che alla fine gli è stata fatale. Nella sua lunga carriera Maurizio Costanzo ha accumulato un patrimonio ingente. Non c’è una somma certa, ma qualcuno parla addirittura di oltre settanta milioni di euro. Come scrive Repubblica una importante parte è costituita dalle proprietà intellettuali.

Maurizio Costanzo è stato infatti fine paroliere e nel corso della sua carriera ha scritto brani indimenticabili, rimasti ben saldi nell’immaginario collettivo, come la bellissima ‘Se telefonando’ cantata da Mina. Il patrimonio di Maurizio Costanzo è composto da diversi immobili e proprietà di grande valore economico. La sua eredità andrà alla moglie Maria De Filippi e ai figli Saverio, Camilla e Gabriele.

Del patrimonio di Maurizio Costanzo fanno parte due appartamenti da oltre 150 metri quadrati nel quartiere Prati (una è stata la residenza del giornalista e della moglie Maria De Filippi). Ci sono altre proprietà in provincia di Grosseto, non lontano dalle terme di Saturnia, meta molto amata dal giornalista. Ad Ansedonia, sempre in Toscana. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi posseggono anche una villa vista mare e, in Località Poderi di Sotto e un’altra proprietà sempre da 150 metri quadrati oltre ad altri terreni.