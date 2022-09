Il nuovo look di Eleonora Giorgi. A sessantotto anni, l’attrice e regista italiana e sex symbol degli anni settanta, ha mostrato il suo nuovo volto e il suo nuovo taglio di capelli: addio rughe grazie al filler e addio capelli lunghi. La madre di Paolo Ciavarro e suocera di Clizia Incorvaia ha pubblicato le foto sui social scatenando i suoi fan.

“Si cambia! E che cambiamento! Sono troppo felice”, ha scritto l’attrice e regista 68enne a corredo delle foto che mostrano il suo nuovo look. Eleonora Giorgia ha sfoltito i capelli optando per un freschissimo bob biondo platino e liscio che contribuisce a renderla ancora più giovane.





Il nuovo look di Eleonora Giorgi: lifting e capelli a caschetto

Il nuovo look di Eleonora Giorgi ha colpito anche la nuora, l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia. Proprio nella casa di Cinecittà ha conosciuto Paolo Ciavarro e quest’anno i due sono diventati genitori di Gabriele, rendendo la Giorgi nonna per la prima volta. E che nonna, visto che dalle foto pubblicate sui social – complice qualche filtro – sembra una ragazzina.

A ringiovanirla anche il lifting fatto due anni fa, quando al settimanale Chi raccontò il suo disagio nel guardarsi allo specchio, l’incapacità ormai di accettare il suo aspetto e l’avanzare dell’età. “Eleonora non si vedeva lei, non si piaceva, ma dopo il lifting è tornata a volersi bene – aveva raccontato dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini – Sono tornata a vedermi bella. La Asl – aveva spiegato a Chi -dovrebbero passarlo a chi è depresso”.

Tantissimi i complimenti arrivati a Eleonora Giorgi dopo il nuovo look. I follower l’hanno premiata con migliaia di like e centinaia di commenti. Come detto anche la nuora Clizia Incorvaia ha commentato il nuovo look della mamma del fidanzato e lo ha fatto pubblicando una foto sulle sue Instagram story e la frase: “E adesso ditemi chi ha una suocera più figa e cool?”. E come darle torto.

“Io il sesso”. Eleonora Giorgi lo ha voluto proprio dire: “Mi sembra giusto così”