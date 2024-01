Due mesi e mezzo fa le nozze da favola, annunciate anche in tv, e ora il ricovero in ospedale. L’attrice e moglie di uno degli artisti più amati dal pubblico è “viva per miracolo”. Trentasei anni e una figlia di sette, è stata colpita da embolia polmonare, come rivela nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui spiega il suo grave problema di salute e mostra la cartella clinica. Nelle sue Stories, invece, la scritta: “Adesso è il tempo del coraggio…”.

Una notizia, questa del ricovero, che ha subito preoccupato i fan della coppia vip, travolta da un’ondata di affetto e vicinanza in questo momento delicato. L’embolia polmonare le ha causato la sub-occlusione del ramo dell’arteria polmonare sinistra e scrive “Sono tante le cose che vorrei dire, ma da due giorni soffoco nel pianto. Siamo nell’era social, dove regna la ostentazione della perfezione, della performance a tutti i costi. Oggi la tenerezza e la verità sono il vero atto rivoluzionario.

L’attrice in ospedale: “Viva per miracolo”

“Le fragilità non sono ammesse e ci si vergogna a mostrarsi tali. Senza giri di parole…sono viva per miracolo”, scrive ancora Alessandra Moretti, la neo moglie di Maurizio Battista e mamma di Anna. Quindi entra nei dettagli: “Ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo ‘trombo’ così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via…ad ogni costo! “.

A questo punto l’attrice non sa se ringraziare il cielo o arrabbiarsi: “Io sono pervasa da un’altalena di pensieri e emozioni passando dal ‘a menomale che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta!’, al ‘ma come cxxx è possibile che proprio a me? Non bevo non faccio stravizi, eppure…’. Ho capito però che non serve chiedersi, torturarsi…quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo”.

Il lungo post termina con una serie di ringraziamenti e “avvisi “ per “tutti i miei amici, conoscenti, parenti”. Alessandra Moretti chiede loro “perdono se non sto rispondendo alle chiamate e ai messaggi ma cercate di comprendere che sto pensando solo a mia figlia ora. Vi voglio bene e speriamo di raccontarla tutta”. E si raccomand che “per Anna tutto deve proseguire…compreso lo spettacolo del papà dove lei si diverte tanto!”.