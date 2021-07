Ignazio Boschetto de Il Volo, finalmente la conferma. E il nome della nuova fidanzata. Già, il tenorino de Il Volo non è più single, anche se si era capito settimane fa, quando tra le Storie di Instagram aveva pubblicato uno scatto che aveva subito scatenato i fan con una lunghissima serie di domande.

In effetti due mani che si intrecciano e un cuore rosso, questa l’immagine ripresa all’interno di un’auto, sono sembrati a tutti segnali assai evidenti di una nuova relazione ma lui, che del resto è sempre stato riservatissimo sulla sua vita privata di cui infatti si è sempre saputo ben poco, ha glissato alla grande con chi – e sono stati tanti – gli chiedeva se fosse fidanzato. In quell’occasione Ignazio Boschetto non è stato molto diretto: si è limitato a rispondere con delle emoticon di faccine con gli occhi a forma di cuore.

Ignazio Boschetto de Il Volo, chi è la nuova fidanzata

Ma a chi gli ha chiesto se fosse mai stato innamorato Ignazio Boschetto ha risposto con una frase che se possibile ha acceso ancora di più la curiosità: “Ogni amore è importante per la nostra crescita in questa vita! Ovviamente sarà sempre quello che stai vivendo il più importante! Vivere e condividere con una persona è qualcosa di molto importante! Personalmente quando amo amo, non amo a metà!”.





È passato poco più di un mese da quella Storia ‘ambigua’ e ora, finalmente, Ignazio Boschetto è uscito allo scoperto. Sempre su Instagram, dove ha postato una foto della fidanzata con questa dedica in portoghese seguita da un cuore rosso: “Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos”. E non ha dimenticato il tag: la sua ragazza è dunque Ana Paula Guedes.

Ana Paula Guedes, biondissima e bellissima, è una ballerina brasiliana ed è nota per essere nel cast da diverse edizioni “Dança dos Famosos”, appunto, che è uno show molto simile al nostro “Ballando con le stelle” in cui i vip si cimentano nel ballo in coppia con dei professionisti. Evidentemente sta per iniziare la nuova edizione e Ignazio Boschetto ci teneva a incoraggiare la sua metà. Per la cronaca questo flirt ha avuto molto risalto in Brasile, dove ci sono moltissimi fan dalla coppia.