Una nuova fidanzata per il cantante? La foto apparsa sul suo profilo Instagram ha insospettito subito tutti. E in effetti due mani che si intrecciano e un cuore rosso sono segnali assai evidenti ma per ora, va detto, non c’è alcuna conferma. Del resto lui è sempre stato riservatissimo sulla sua vita privata di cui infatti si è sempre saputo ben poco.

Nei mesi scorsi si è vociferato di un possibile flirt con Roberta Morise, bellissima conduttrice e showgirl, ma come accade spesso né lui né lei hanno mai commentato il rumor. E il gossip si è presto sgonfiato quando qualche settimana fa la presentatrice è uscita allo scoperto annunciando di essere fidanzata con l’imprenditore Giulio Fratini. Quello che era stato dato come suo presunto compagno è invece Ignazio Boschetto de Il Volo.

Ignazio Boschetto de Il Volo fidanzato? La foto

Il tenorino de Il Volo, come anticipavamo in apertura, nelle scorse ore ha postato uno scatto che ha immediatamente ha scatenato i fan che con una serie di domande su Instagram gli hanno chiesto se fosse fidanzato. Ignazio Boschetto non è stato molto diretto su questo argomento, si

è limitato a rispondere con delle emoticon di faccine con gli occhi a forma di cuore.





Ma a chi gli ha chiesto se fosse mai stato innamorato Ignazio Boschetto ha risposto: “Ogni amore è importante per la nostra crescita in questa vita! Ovviamente sarà sempre quello che stai vivendo il più importante! Vivere e condividere con una persona è qualcosa di molto importante! Personalmente quando amo amo, non amo a metà!”. La domanda principale però resta: è innamorato, dunque fidanzato, o no?

Considerate l’insistenza dei suoi fan e anche i paparazzi sempre in agguato se Ignazio Boschetto ha una nuova compagna forse presto ne sapremo di più. Sempre nel box delle domande, il tenorino de Il Volo, che da pochi mesi ha perso il papà Vito, ha detto della sua famiglia: “Siamo stati sempre una famiglia unita, nelle difficoltà e nelle gioie! Sempre”.