Ida Platano è tornata nel parterre di ‘Uomini e Donne’, ma non ha trovato la sua anima gemella e ci riproverà nella prossima stagione televisiva, quando sarà nuovamente presente in studio con la sua amica Gemma Galgani. In questi giorni sta subendo degli attacchi di non poco conto da parte dei cosiddetti hater, che la stanno davvero importunando. In particolare, è stata offesa anche in maniera pesante a causa di alcune imperfezioni, almeno così ritengono queste persone, legate al suo fisico.

Gli odiatori della rete si sono soffermati soprattutto su un dettaglio del suo corpo e lei ha preferito rompere il silenzio davanti a questi attacchi. Ha replicato con una sferzante ironia e il sorriso sulle labbra e ha mostrato la presunta imperfezione a tutti i follower attraverso delle storie Instagram. Ovviamente i fan della dama del dating show di Maria De Filippi hanno apprezzato notevolmente questa sua clamorosa e inaspettata reazione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in queste ore.

Durante la giornata del 16 giugno, Ida Platano ha voluto dunque rispondere a tutti coloro che la criticano in continuazione: “Poi rispondo a chi vuole vedere una cosa, una cosa che a me ha sempre fatto soffrire, perché mi facevo mille complessi”. Dunque, a sorpresa ha alzato il vestito di colore bianco che aveva addosso in quel momento e ha fatto vedere le sue gambe. E ha aggiunto: “Ve le mostro, queste sono le mie gambe, queste ho e queste mi tengo”. Ma le sue dichiarazioni non si sono fermate qui.





Ida Platano ha poi concluso su Instagram: “Non le sto facendo vedere perché ho coraggio, anzi, ormai mi sono accettata. Sono soddisfatta e poi mi riempio sempre di più di pensieri positivi, ci dobbiamo accettare per quelli che siamo. Ecco qua i miei stinchi di porco”. Una risposta senza precedenti, che avrà sicuramente steso coloro che la stavano offendendo praticamente in maniera quotidiana. E ora da parte della dama di ‘UeD’ c’è molta più serenità nell’affrontare queste situazioni spiacevoli.

Un po’ di giorni fa Ida Platano è stata coperta di insulti. Specialmente un’utente ha tirato in ballo il suo comportamento da madre. “Bestia di madre” le ha scritto. Aggiungendo che non riesce a fare una coccola a suo figlio senza postarla sul social network. Poi ha proseguito: “Perché parli come una ritardata, ah dimenticavo, lo sei”. E lei ha risposto: “Non sono una bestia, sono una madre”.