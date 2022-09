L’annuncio più bello nel giorno del suo compleanno: Ian Harding è papà per la prima volta. L’attore ha soffiato su 36 candeline lo scorso 16 settembre e proprio in quell’occasione ha comunicato al suo pubblico la lieta notizia.

Non è chiaro quando il piccolo sia venuto al mondo, ma il primo post che ne annuncia la nascita è arrivato proprio in concomitanza con il compleanno del famoso papà: una foto dolcissima che ritrae la manina del bebè teneramente adagiata intorno al pollice dell’attore.





Ian Harding papà: l’annuncio per il suo compleanno

Ian Harding ha ringraziato i fan così, con questa bella notizia, dei tanti messaggi di auguri, con un tenero scatto e questa didascalia: “Grazie per gli auguri di compleanno. Sono grato per molte cose di quest’anno ma soprattutto per il miglior regalo di compleanno in anticipo che un uomo possa chiedere”.

Nemmeno a dirlo, i follower dell’amatissimo Ezra Fitz di Pretty Little Liars sono impazziti nell’apprendere quanto sia stato speciale il suo compleanno quest’anno. Di sicuro è stata anche una notizia inaspettata vista la riservatezza che contraddistingue da sempre Ian Harding e sua moglie.

A proposito, l’attore statunitense classe 1986 è sposato dal 2019 con Sophie Hart, che è una stimata fotografa e scenografa con cui fa coppia fissa da 11 anni. Per entrambi è il primo bebè ma lui è così ‘geloso’ della sua vita privata che sul suo profilo Instagram ufficiale, è davvero molto raro rintracciare scatti con lei.