Splendida notizia per il calciatore e la sua nipote acquisita, diventata adesso la sua dolce metà. I due hanno infatti annunciato sui social network che diventeranno ben presto genitori. Lui e la sua partner hanno anche rivelato finalmente il nome della nascitura, che dunque sarà appunto una bambina. E il significato del nome scelto per la figlia è molto bello e profondo. Hanno comunque postato un paio di foto, in cui è presente l’ecografia che certifica lo stato interessante da parte della donna.

Il giocatore di calcio ha avuto una carriera molto importante alle sue spalle e ancora oggi, nonostante abbia ormai toccato i 35 anni di età, continua a correre dietro un pallone in una compagine di livello internazionale. Con il suo amore si passa solamente 3 anni, infatti lei è una 32enne. Stiamo parlando di nipote acquisita proprio perché la futura mamma è la nipote dell’ex coniuge dell’atleta. Ovviamente, l’ex moglie dell’uomo non ha preso bene la notizia del loro fidanzamento. E sicuramente sarà rimasta delusa anche ora.

Stiamo parlando del calciatore brasiliano Hulk, che si chiama Givanildo Vieira de Souza. La sua partner è invece Camila Angelo. Hulk e sua moglie sono stati uniti in matrimonio per circa dodici anni, poi verso la fine del 2019 ha iniziato la relazione sentimentale con la nipote acquisita dopo il divorzio dalla consorte. E adesso hanno anche annunciato il nome della bimba, che tra qualche mese vedrà la luce. Bellissimo il messaggio social scelto dal calciatore, a testimonianza dell’amore immenso che prova per lei.





Dopo aver dunque postato l’immagine di lui che accarezza il pancione di Camila, Hulk ha scritto nella didascalia: “Ti amo tanto amore mio…E Zaya che non smette di crescere… Grazie di tutto Dio!”. Adesso non aspettano altro che veder nascere la bimba. L’entusiasmo del giocatore è palpabile, così come la felicità della 32enne futura madre. Con buona pace dell’ex moglie di lui, i due sembrano formare davvero una coppia molto unita, che con l’arrivo della neonata coronerà il loro sogno.

Il nome scelto da Hulk e da Camila Angelo per la bimba, Zaya, significa destino in lingua araba. Da quest’anno lui milita in Brasile nella squadra dell’Atletico Mineiro. Nella sua carriera professionale ha indossato anche le casacche di Shanghai SIPG, Zenit San Pietroburgo, Porto, Tokyo Verdy e Vitoria. Il soprannome è Hulk perché assomiglia all’attore che impersonò quel personaggio negli anni ’70.