Manuel Bortuzzo è tornato ad essere felice. Il nuotatore ha annunciato di avere una nuova fidanzata e ha parlato di lei nel corso della sua intervista, rilasciata al settimanale Chi. I due hanno deciso di concedersi una bellissima vacanza all’estero in questo periodo di fine anno. E si sta ormai mettendo definitivamente alle spalle Lulù Selassié, che lui ha accusato di stalking ai suoi danni.

Tornando alla notizia più allegra per lui, Manuel Bortuzzo ha quindi una nuova fidanzata e con lei si è recato alle Seychelles per viversi giorni indimenticabili. Tutto è avvenuto ad inizio dicembre e ora l’ex gieffino ha raccontato il modo insolito in cui si sono conosciuti, prima che potessero poi incontrarsi e innamorarsi.

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: chi è e come l’ha conosciuta

Manuel Bortuzzo ha esordito così, riferendosi alla nuova bellissima fidanzata: “La scorsa estate ero su TikTok e ho visto un video dove c’era lei con un’amica. Costanza è di Roma, studia a Firenze e spiegava quanto fosse difficile parlare il dialetto toscano per un romano. Mi ha fatto ridere fino alle lacrime e mi sono detto: ‘La devo conoscere’. Così le ho scritto“.

La nuova fiamma di Bortuzzo è Costanza Di Stefano, che studia allo Ied di Firenze, ovvero l’Istituto Europeo di Design. Inizialmente lei era impegnata, ma poi tutto è cambiato rapidamente e da qualche mese stanno insieme: “Era in vacanza con le amiche e pensava che mi fossi sbagliato. Poi mi ha risposto e abbiamo iniziato a ridere e scherzare. Non sapevo che fosse fidanzata. Poi la sua relazione è finita per motivi che non dipendevano da me e, dopo che si è lasciata, ha iniziato a venirmi a trovare a Roma, nei weekend”.

Poi Manuel ha continuato a parlare di Costanza al settimanale Chi, lodandola: “Sa tutto di me, posso dirle tutto. E questa sensazione di libertà mi ha fatto sentire che era possibile. Lei per scherzo, sapendo che sono un ragazzo a volte chiuso, mi ha detto: ‘Mi sa che dopo questa vacanza non mi sopporterai e mi manderai a quel paese’. Invece è stato stupendo perché abbiamo rispettato gli spazi dell’altro anche su un’isola”.