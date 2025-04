Negli ultimi trent’anni ha attraversato generi e produzioni, dalla televisione al grande schermo, diventando uno dei volti più riconoscibili di Hollywood. Il suo volto è comparso in serie cult come Streghe, Grey’s Anatomy ed Euphoria, e in film di successo come Io & Marley, X-Men – Conflitto finale e Burlesque. Un percorso artistico costante e versatile, che lo ha visto evolvere senza mai perdere il favore del pubblico. In questi giorni, è atteso nuovamente sul set per iniziare le riprese della terza stagione di Euphoria, uno dei titoli che negli ultimi anni ha rilanciato la sua carriera sotto i riflettori della nuova generazione.

Ma proprio mentre si prepara a tornare sul piccolo schermo, Eric Dane ha deciso di condividere una notizia personale che ha colpito i fan e l’intera industria cinematografica. L’attore, oggi 52enne, ha rivelato di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica, una grave malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni e conduce progressivamente alla paralisi dei muscoli volontari. Con grande dignità e lucidità, Dane ha scelto di rendere pubblica la diagnosi attraverso un comunicato diffuso ieri, in cui ha espresso parole di forza e gratitudine.

L’attore Eric Dane annuncia di avere la Sla

“Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita. Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di ‘Euphoria’ la prossima settimana. Però adesso vi chiedo gentilmente di rispettare la privacy di me e della mia famiglia in questo periodo”, ha scritto l’attore. Parole che hanno subito suscitato una reazione forte e commossa, soprattutto tra i suoi sostenitori di lunga data.

Sui social network, infatti, si è rapidamente diffusa un’ondata di affetto. In poche ore, migliaia di messaggi sono comparsi sotto i suoi post, accompagnati da cuori, parole di solidarietà e ricordi dei suoi ruoli più amati. Molti utenti hanno raccontato quanto la sua carriera abbia rappresentato un punto di riferimento, altri hanno voluto semplicemente mandare un messaggio di incoraggiamento e vicinanza. L’annuncio, tanto intimo quanto pubblico, ha dato voce a una realtà spesso invisibile, accendendo i riflettori su una malattia ancora poco conosciuta.

Eric Dane ha scelto di non fermarsi, nonostante la diagnosi. La sua intenzione di continuare a lavorare e a partecipare alle riprese di Euphoria dimostra una determinazione che va oltre la fragilità del momento. In un mondo dello spettacolo che spesso non lascia spazio alla vulnerabilità, la sua testimonianza rappresenta un atto di coraggio e umanità. Un messaggio potente, che non riguarda solo la malattia, ma anche la volontà di non farsi definire da essa.