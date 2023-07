“I said Yes”, “Ho detto Sì”: la bellissima e biondissima influencer presto all’altare. La notizia della proposta di matrimonio è arrivata poche ore fa, ovviamente su Instagram. Dalla Puglia, dove si trova in questi giorni in vacanza con il futuro marito, le foto dell’anello e una lunga didascalia che spiega come è nata la loro storia d’amore e come si è evoluta. I due si sono conosciuti per la prima volta due anni fa proprio nel posto che ha fatto da sfondo alla proposta di nozze, grazie ad amici in comune che premevano per farli conoscere.

“Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. ‘Ciao, scusa per la figura di merda’ la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti”, ha scritto sotto al post Veronica Ferraro.

“Ho detto Sì”: la bellissima vip presto all’altare

Poi la migliore amica di Chiara Ferragni che ora conta quasi 1 milione e mezzo di follower, ha raccontato di aver ricevuto la proposta “Nel modo più dolce e riservato che possa esserci”. “Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici” ha concluso.

Il futuro marito di Veronica Ferraro non è per niente uno sconosciuto nel mondo della musica. Davide Simonetta, conosciuto anche come d.whale, è nato nel 1983 ed è un musicista, compositore, cantautore e produttore musicale italiano. Come autore ha scritto per artisti italiani del calibro di Tiziano Ferro, Marco Carta, Zero Assoluto, Dear Jack, Paola Turci, Nek, Chiara Galiazzo, Emma Marrone, Annalisa e Francesco Renga.

È ancora presto per i dettagli del matrimonio di Veronica Ferraro, ma intanto la notizia è stata accolta con grande calore dai suoi amici. Chiara Ferragni, che è la sua migliore amica, ha ricondiviso le foto e aggiunto la parola “amore” con tante emoji in love. Cuori pure da Chiara Biasi e Valentina Ferragni.