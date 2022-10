“Aspetto 2 gemelli”. L’attrice mamma per la prima volta a 47 anni: 4 anni fa il matrimonio

Hilary Swank sarà mamma a 47 anni: l’attrice aspetta 2 gemelli dal marito Philip Schneider. La notizia è uscita nelle ore scorse a Good Morning America, il programma mattutino del network Abc: “Sì, lo so. Sono così felice di condividerlo con te e con l’America in questo momento. È una cosa che desideravo da molto tempo: La prossima notizia è che diventerò mamma! Sarò una mamma, e non solo di uno, ma di due. Avrò dei gemelli. Davvero non posso crederci, è così bello poterne parlare e condividerlo”.



Un momento di gioia intensa per Hilary che anni fa si era allontanata da Hollywood per stare vicino al padre, morto lo scorso gennaio. Un dolore che l’attrice aveva raccontato nel corso di una lunga intervista. “Sono cresciuta incredibilmente vicino a lui durante questo periodo, approfondendo la nostra relazione e assaporando ogni momento che abbiamo passato insieme. Rimarrà sempre una delle mie persone preferite e non passa giorno che non mi manchi”. Dopo il lutto, oggi la buona notizia della doppia gravidanza. “È una tale benedizione. È un vero miracolo. È incredibile”.

L’attrice e suo marito si sono sposati nell’agosto 2018, ormai ben quattro anni fa, dopo una relazione alle spalle di due anni. Le nozze sono state celebrate in segreto, anche se l’attrice ha voluto celebrare il suo amore con una cerimonia da favola, immersa nel verde in California. Era stata una cena a tema, tipicamente californiana.



Agli invitati sono erano stati serviti salmone Monterey Bay, insalata di spinaci e cavoli e cavolfiore grigliato, mentre per quanto riguarda la torta nuziale i neo sposini avevano optato per un dolce vegano al cioccolato. La festa era continuata dopo cena, con danze scatenate. Hilary Swank è nata a Lincoln nel Nebraska, figlia di Stephen Swank, ufficiale della Oregon Air National Guard e poi venditore, e Judy Clough.



Grazie a Million Dollar Baby, Hilary Swank venne consacrata a star mondiale e in breve tempo divenne una delle attrici più richieste e famose di Hollywood. In quegli anni dichiarò: “Non so cosa io abbia fatto nella mia vita per meritarmi tutto ciò. Sono solo una ragazza che viveva in un parcheggio e che aveva un sogno”.

