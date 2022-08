Una bruttissima notizia ha colpito la famosa attrice, che deve fare i conti con problemi di salute della sua bambina. Una notizia davvero negativa, che ora lei ha voluto condividere con tutti i suoi fan. Stiamo parlando della bellissima e bravissima Hilary Duff, che si è soffermata sulla malattia della figlia. Una patologia che le sta procurando delle problematiche di non poco conto, ma soprattutto lei è molto rattristata dal fatto che non ha l’opportunità di stare vicina alla piccola, che avrebbe bisogno della madre.

Dunque, Hilary Duffa ha parlato per la prima volta di questa malattia che ha colpito improvvisamente la figlia. Quest’ultima, Mae James Blair, è nata il 24 marzo 2021 ma solo qualche giorno dopo Hilary Duff ne ha condiviso le prime immagini. Il post che annuncia la nascita ha collezionato subito un’infinità di like e di congratulazioni. Anche da ‘colleghe’ come Ashley Tisdale e Chiara Ferragni. Poche ore prima, invece, la star aveva pubblicato un’altra foto in cui è ritratta l’altra figlia Banks Violet. (Leggi anche L’attrice di nuovo mamma: lo annuncia con un tenero ritratto di famiglia, dopo il parto in acqua)





Hilary Duff parla della malattia della figlia: “Vorrei stare sempre con lei”

Purtroppo Hilary Duff deve fare i conti non solo con la malattia della figlia, ma anche con la lontananza da lei causata dai troppi impegni lavorativi. La piccola ha solamente un anno di vita, ma l’attrice è ora alle prese con le riprese di How I Met Your Father e ha dichiarato: “Non sono stata in grado di stare con lei tutto il giorno perché sono al lavoro. I suoi sintomi sono stati terribili. Amo così tanto il mio lavoro, ma questo è solo un piccolo grido per i genitori che lavorano e che devono lasciare i loro figli…”.

Poi Hilary Duff ha aggiunto: “Devono lasciare i loro figli in tempi che non sembrano naturali e vanno contro tutto nel proprio corpo per non stare con loro. Sembra così strano non stare con lei”. Ma di cosa soffre la piccola Mae? La figlia dell’attrice è stata colpita dall’afta epizootica, ovvero una patologia che prende di mira i bambini ma anche animali sia domestici che selvatici. Il rischio di essere colpiti da questa malattia aumenta nel caso in cui si consuma latte non bollito che proviene da un animale malato.

I sintomi che solitamente colpiscono i bimbi sono la febbre e delle lesioni vescicolari sulla pelle e sulle mucose. Classe 1987, Hilary Duff è diventata famosa grazie alla serie televisiva Lizzie McGuire, ma poi si è affermata anche per aver recitato in film di successo come Sharon Tate – Tra incubo e realtà, Nata per vincere e A Cinderella Story.

“Ho scoperto la malattia”. Ansia tra i fan dell’attrice, la notizia arriva al quinto mese di gravidanza