Un tramonto mozzafiato che passa decisamente in secondo piano nella nuova foto della super vip. A rubare la scena a un panorama che sa tanto di estate è il fisico e il topless che hanno infiammato Instagram in pochi minuti. Avvolta solo da un asciugamano bianco che la copre dalla vita in giù, le mani sul viso e i gomiti sapientemente posizionati sul seno anche per evitare la censura, a 48 anni si conferma una delle donne più belle e sexy della terra.

Praticamente unica, eterna. Non è nuova a scatti bollenti sui social: questo realizzato a Mykonos, come si legge nella didascalia del post è solo l’ultimo di una lunga serie. L’opzione per lasciare commenti è disabilitata, così come non è dato da sapere il numero esatto dei like piovuti sotto, ma è facilmente immaginabile una cifra a tanti, tantissimi zeri visto che Heidi Klum è seguita da quasi 9 milioni di follower.

Heidi Klum, 48 anni ma solo all’anagrafe. Tedesca, classe 1973 è un’icona della storia contemporanea. Nel lontano 1997 è stata consacrata come una delle modelle più famose a livello internazionale dopo aver partecipato al suo primo Victoria’s Secret Fashion Show, entrando a far parte a soli 24 anni di quella strettissima cerchia di bellissime che possono fregiarsi del titolo di “angelo”.





Ex di Flavio Briatore da cui ha avuto Leni, la prima figlia che sta seguendo le sue orme nel mondo della moda, ed ex di Seal oggi Heidi Klum sembra aver trovato il suo principe azzurro. È Tom Kaulitz, ed è il chitarrista dei Tokio Hotel con cui pare ci sia stato il classico colpo di fulmine. Quando sono usciti allo scoperto, però, i due sono stati travolti da una vera e propria ondata di polemiche per via dei 16 anni di differenza d’età.

“Il mio fidanzato è di molti anni più giovane di me, e molte persone sono curiose e fanno domande in proposito – le parole di Heidi Klum, ormai storica giudice di America’s Got Talent a InStyle – Questa è davvero l’unica volta in cui mi sembra che l’età mi venga sbattuta in faccia e io devo dare una risposta per questo. Altrimenti io non ci penserei così tanto. Dovete solo vivere una vita felice senza preoccuparvi troppo di cosa pensa la gente, perché preoccuparsi vi farà venire solo più rughe”.