“Come faccio a mantenermi giovane? Bevo il sangue di mio marito”; così, nel corso di un’intervista ha parlato la modella elvetica (ed ex di Flavio Briatore) Heidi Klum. Lo ha confessato durante una chiacchierata con Daily Pop. “Succhio il suo sangue giovane, è quello che sto facendo”, ha risposto la 49enne quando le è stato chiesto come fa a rimanere giovane, riferendosi al marito di 32 anni. “Come un vampiro.” Una risposta alquanto macabra che ha lasciato tutti a bocca aperta. I fan tra il disgustato e il divertito si sono immaginati la scena che vede protagonista il povero Tom Kaultiz, suo marito.



Anche se è chiaro che Heidi sta scherzando sul bere il sangue di suo marito – speriamo – ha rivelato alcuni altri modi in cui si prende cura del suo corpo. “Sento che non saremo mai così giovani come lo siamo adesso, quindi potremmo anche vivere in questo momento”, ha detto, sottolineando che lei e suo marito si sono recentemente goduti un viaggio di benessere di due settimane in Austria dove hanno imparato “come essere migliore con i nostri corpi”.





Parlando di ciò che ha appreso durante il ritiro, l’ex top model ha condiviso un fatto interessante. “Una cosa di cui non avevo idea è che non dovresti bere affatto quando mangi”, ha detto Heidi. “Niente liquidi, perché, a quanto pare, diluisce gli acidi dello stomaco.” In precedenza, Heidi ha ammesso che, sebbene adori il suo aspetto, forse non ha tutta la sicurezza fisica che vorrebbe. (Leggi anche “Sono morti”. Choc in montagna, nuova tragedia a poche ore dal disastro della Marmolada)



“Mi sono sempre sentita benissimo con il mio corpo. Sono sempre stata molto sicura di me e lo sono ancora”, ha detto a Closer. “Non andrei in palestra con un reggiseno sportivo e pantaloncini corti: mi sento come se tutto stesse tremolando”. Parlando di come il suo aspetto sia cambiato molto negli ultimi anni, ha poi proseguito.



“Il metabolismo cambia decisamente quando si compiono 40 anni. Ho sempre pensato che non succederà a me, ma sta succedendo a me. Se mi concedo di più, devo allenarmi di più”. Per quanto riguarda ciò che comporta quell’esercizio, l’ex top model ha aggiunto: “Ogni tanto vado sul tapis roulant, ma non lo amo così tanto. Mi piace molto la vita all’aria aperta”.

