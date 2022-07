“Ho superato la malattia”. Heather Parisi festeggia con una foto hot: topless a 62 anni

Heather Parisi in topless mentre si copre i seni con le mani, in uno scatto in bianco e nero pubblicato sul suo account Instagram. La showgirl ha spiegato ai follower di aver avuto la labirintite “per tre lunghissime settimane”. “Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo”,

“Per tre lunghissime settimane ho avuto la Labirintite (Vertigo). Per me non è una novità. Ne ho sofferto anche in passato. Dopo “Ciao Weekend” nel 1992, sono rimasta due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipi, perché la stanza tutto intorno girava, girava e GIRAVA. Andavo a carponi fino al bagno e poi, ritornavo a carponi fino al letto. A Nightmare !!! Oggi, ne sono sicura, mi direbbero che è un effetto del Long Covid…”, ha scritto Heather Parisi, che si è mostrata in topless ai suoi follower.





Heather Parisi in topless: “Labirintite sconfitta”

Heather ha vissuto un vero e proprio incubo a causa di un’infiammazione che le avrebbe causato alcuni problemi. La Parisi ha infatti raccontato ai suoi followers di aver sofferto di labirintite per tre settimane. La ballerina, che da tanti anni ormai vive a Hong Kong, ha voluto aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute spiegando di aver superato la frase critica della malattia.

Heather Parisi in topless per aggiornare i fan sulla sua malattia. La ballerina non ha perso occasione di parlare del Covid: “Oggi, ne sono sicura, mi direbbero che è un effetto del Long Covid2, ha scritto a corredo dello scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram. Tempo fa ha ha raccontato che dopo somministrazione del vaccino, la madre si era sentita male ed era stata ricoverata in ospedale.

“Mi manca avere la possibilità di andare a trovare i miei familiari in Italia e negli Stati Uniti. Soprattutto mi manca la mia mamma, che un paio di giorni dopo il vaccino, a marzo 2021, è stata ricoverata in ospedale per gravi effetti avversi e da allora non si è più ripresa. Apriti cielo. Per i fanatici del vaccino sono una irresponsabile e bugiarda, perché mia madre è vecchia e sicuramente all’ospedale ci sarebbe finita lo stesso e io faccio falsa informazione”, aveva detto, spiegando poi di aver rinunciato al vaccino.

