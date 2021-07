“Non c’era perché non l’ha voluta”. Kate Middleton assente nel giorno di Diana. Nuova tempesta sulla Royal family

A fare discutere, stavolta, è Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è stata infatti assente della cerimonia di inaugurazione della statua in onore di Lady Diana. Dietro, c’è una questione molto seria. E intanto la pace tra William e Harry sembra molto lontana. Nel giardino di Kensington Palace, il preferito da Diana, i due fratelli hanno cercato di mostrarsi uniti dopo mesi di attacchi e accuse reciproche. William e Harry hanno scambiato qualche battuta con gli zii Spencer, unici invitati della cerimonia nel giorno in cui Diana avrebbe dovuto compiere 60 anni.



Tra i due fratelli, almeno fino a qualche tempo fa, sembrava esistere un’esemplare complicità. Non solo tra loro. Ma anche tra Harry e Kate Middleton. Poi tra il Megxit e l’allontanamento di Harry dalla Royal Family sigillato dalla rinuncia ai titoli nobiliari,ha decisamente stravolto la situazione. Non solo i due fratelli hanno cominciato a nutrire reciproche tensioni, ma, stando alle affermazioni del biografo Omid Scombie, sarebbe stato William ad acuirle sensibilmente.



In che modo? Sempre secondo il biografo, pare che William, all’oscuro di Kate Middleton, abbia iniziato a fare circolare cattive voci sul conto del fratello minore, facendo riferimento esplicito ad alcuni problemi di natura mentale. Il riferimento sarebbe sorto in seguito a quanto rilasciato da Harry che durante un’intervista non ha esitato a sottolineare che rispetto al fratello, avesse preso “strade diverse”.







Insomma non c’è aria di pace tra William e Harry. Nonostante i tentativi di mediazione da parte di Kate Middleton. Il matrimonio tra il duca di Sussex e Meghan Markle e la conseguente Megxit sembra aver irrimediabilmente allontanato i due dalla famiglia reale. Alcuni esperti reali parlano di furibonde liti al telefono tra i due fratelli.



A pagare le spese delle quali è stata anche Kate Middleton. L’Express riporta un retroscena inedito. Un insider racconta il duca di Sussex avrebbe espresso la chiara volontà di estromettere Kate dalla cerimonia di svelamento. Il minore di Carlo e Diana avrebbe “fatto pressioni a William” per lasciare Kate a casa. La presenza della duchessa avrebbe, infatti, accentrato gli sguardi su Meghan Markle e la sua assenza. William, a quanto sembra, si sarebbe trovato con le spalle al muro e costretto ad accettare per ricucire lo strappo e evitare polemiche.