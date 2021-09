“Lo vogliamo”. Harry e Meghan, caos a Buckingham Palace: cosa pretendono dalla regina

Sono sempre più tesi i rapporti tra Harry e Meghan Markle e la famiglia reale. Dopo la decisione della coppia di “fare un passo indietro come membri “anziani” della famiglia reale britannica, il trasferimento negli Stati Uniti, l’intervista a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo, la situazione è sempre più complessa. E, a testimonianza del fatto che poco o nulla verrà concesso a Harry e Meghan, c’è la decisione della regina Elisabetta sarebbe addirittura pronta a schierare i suoi avvocati per difendere il Regno da ulteriori ‘attacchi’ del nipote e della sua consorte.

A rivelarlo è il Sun: “Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi”, ha dichiarato l’insider tirato in ballo dal giornale britannico. Il tabloid aggiunge che a Palazzo ci si sta muovendo per individuare un super legale “esperto in diffamazione”. La vicenda non è assolutamente finita qui, anzi, sembra che si sia soltanto all’antipasto. La persona sopracitata che ad oggi sta spifferando la questione, ha inoltre sostenuto che la Regina si stia muovendo con il team dei suoi avvocati per spedire diffide alla Penguin Random House. Chi sarebbe questa Penguin Random House, la casa editrice che l’anno prossimo pubblicherà il libro sulle memorie di Harry.

Insomma la pazienza della sovrana sembra che stia terminando. La regina Elisabetta ha indirettamente chiarito diverse volte che non è possibile prendersi gli onori ma non gli oneri della quotidianità da royal e che è inconcepibile essere reali a metà. Eppure pare che Harry e Meghan stiano proseguendo per la loro strada. Sempre il Sun rivela che la coppia avrebbe rivolto due pretese nei confronti della regina, definite “scioccanti” dal Sun.





Due richieste molto particolari se confrontate con la linea di condotta di Harry e Meghan negli ultimi mesi e che avrebbero portato scompiglio a Palazzo. I duchi avrebbero chiesto di poter battezzare a Windsor Lilibet Diana (confermando, così, una voce che gira sui tabloid da alcune settimane) e vorrebbero anche avere un incontro in privato con la sovrana. Al momento non si sa cosa potranno dirle, ma una fonte ha rivelato: “Harry e Meghan hanno fatto questa proposta a Sua Maestà, ma a Palazzo molte persone sono scioccate e nervose. Forse i Sussex vogliono davvero incontrare la Regina, ma visto quello che le hanno fatto passare quest’anno, molti giudicano assurde le loro pretese”.

Resta da capire come reagirà Sua Maestà alle richieste del nipote e di sua moglie. Come spesso accade per quel che concerne le questioni importanti, la Regina prende tempo per riflettere e agire nel modo più adeguato non solo per sè stessa, ma soprattutto per la Corona.