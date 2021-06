Harry e Meghan stanno faticando a tenere la piccola Lilibet Diana lontano da occhi indiscreti. Con i suoi 3 chili e 400 grammi di dolcezza, la secondogenita della coppia rivoluziona la vita di mamma e papà, diventando subito una piccola star. La notizia della nascita è stata diffusa dai genitori. Così, seppur senza titolo ufficiale e tuttavia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabetta II, Lilibet spalanca i suoi occhietti al mondo. E alla vita portando un nome emblematico che continua ad attirare l’attenzione di molti.



“È stata chiamata Lilibet per via del soprannome della sua bisnonna, Sua Maestà la regina, mentre Diana è stato scelto in onore della sua amata nonna Diana, la principessa del Galles. Lili è la seconda figlia dei duchi di Harry e Meghan, che hanno anche un figlio di due anni di nome Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il duca e la duchessa di Sussex vi ringraziano per tutti i calorosi auguri e le preghiere e si godono questo momento speciale in famiglia”. Queste le parole di una nota ufficiale che offre precise delucidazioni sulla scelta del nome.



Per stare più vicino a Lilibet Diana il principe Harry ha deciso di rompere il protocollo ancora una volta. programma statunitense Good Morning America. “Siamo abituati a vedere gli uomini della famiglia reale tornare a lavoro praticamente il giorno stesso o il giorno dopo la nascita di un figlio. Ma Harry e Meghan vogliono essere un esempio con la loro Archwell Foundation”.





E ancora: “Ai neo papà e alle neo mamme che lavoro per l’associazione di beneficenza offrono 20 settimane di congedo. Lo stesso periodo che si prenderanno loro, quindi si tratta di diversi mesi”. A quanto pare quindiil Principe Harry prenderà ben 5 mesi di congedo di paternità. Può sembrare un periodo piuttosto lungo, ma è lo stesso che viene offerto a tutti i dipendenti, di qualsiasi genere essi siano, della Archwell Foundation, l’organizzazione di beneficenza dei Duchi del Sussex.



Le rivelazioni di Omid erano andate oltre. “Come sappiamo dal team di Harry e Meghan, sono a casa e sono felici. Immagino che molta di quella felicità deriva dal fatto di aver avuto due giorni in cui hanno tenuto la notizia del parto privata. Hanno avuto la possibilità di trascorrere un momento molto privato all’ospedale e poi tornare a casa e celebrare prima di condividere la lieta novella con noi tutti”.