Nata da pochi giorni, tutti gli occhi sono puntati sulla secondogenita di Harry e Meghan. A lanciare nuove indiscrezioni su Lilibet Diana è il Daily Mail. Una polemica, o forse più un dubbio quello sollevato dal tabloid britannico, che arriva dopo la notizia che la Regina Elisabetta avrebbe saputo dell’arrivo della nuova nipote con due giorni di ritardo. Harry e Meghan, stando a quanto riportato dal The Daily Mail: “Hanno deciso di comunicare alla famiglia la nascita della piccola Lilibet Diana Mountbatten Windsor con lo stesso comunicato ufficiale con cui hanno annunciato al mondo il lieto evento”.



La Regina Elisabetta quindi, aggiunge il Daily Mirror,avrebbe quindi scoperto del lieto evento solo quando Harry e Meghan hanno dato la notizia ai social media (quindi solo domenica pomeriggio). Finora da Buckingham Palace nessuna risposta. Le uniche note sono quelle di William e del principe Carlo. “Siamo felicissimi per la notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni ad Harry, Meghan e Archie”, hanno scritto la Middleton e il marito sul loro profilo condiviso su Instagram.



Un messaggio molto simile a quello che il principe Carlo e Camilla hanno divulgato per Harry e Meghan sul loro account social: “Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie per l’arrivo della piccola Lilibet Diana. Augurando loro tutto il bene in questo momento”. I rapporti con la famiglia reale del resto sono tutto fuorché idilliaci. Peggiorati poi dopo l’ultima intervista in cui Harry ha criticato la genitorialità del padre Carlo.







In cui Harry sottolineava tuttavia di aver compreso che il padre gli aveva inflitto quelle pene perché così lui era stato educato fin dall’infanzia. Insomma, pare che durante il funerale di Filippo il riavvicinamento tra padre e figlio non ci sia stato. Ora, come detto, il Daily Mail lancia una nuova incognita: quale cittadinanza avrà la bambina, quella britannica o quella americana?



Secondo il tabloid potrebbe averle entrambe, proprio come il fratello maggiore. Harry, infatti, è nato in Inghilterra mentre la Markle in California. I loro figli quindi hanno diritto alla doppia cittadinanza. Di sicuro Lilibet Diana ha già un primato. È la prima royal baby nata fuori dal Regno Unito.