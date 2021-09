“Questo è il piano segreto”. Kate, Harry e Meghan, la soffiata dell’infiltrato è pazzesca

Harry e Meghan Markle stanno progettando un viaggio di ritorno nel Regno Unito. Vogliono far vedere la loro seconda figlia, Lilibet Diana, alla regina Elisabetta. È il loro desiderio anche se a distanza di diversi mesi dalla nascita della bambina. Le tensioni con la Royal family sono all’ordine del giorno dopo lo strappo dello scorso anno con i duchi di Sussex che hanno lasciato Londra per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti.

Non ultima la volontà di Harry e Meghan di voler battezzare a Windsor la piccola Lilibet Diana. Ora la bambina ha tre mesi e alla sua età il fratellino Archie era già stato battezzato: la cerimonia top secret andò in scena nel luglio 2019 nella Cappella privata del Castello di Windsor, ma senza la Regina. Allora non si trattò di uno sgarbo ai Sussex. Ora, però, la situazione è diversa dopo la Megxit e l’intervista scandalo rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey.

Tuttavia c’è un piano per far tornare Harry e Meghan a Londra e a tenere le fila di questo progetto c’è Kate Middleton, la moglie del principe William. Dopo la morte di Filippo d’Inghilterra (marito della regina) è diventata il collante della famiglia ed è per questo che starebbe lavorando per ripristinare l’amore tra tutti i suoi membri. Ovviamente non si tratta di una semplice formalità viste le ostilità che intercorrono tra i componenti più anziani della famiglia e Harry.





Stando agli insiders, la moglie di William sarebbe già all’opera per accogliere i Sussex, lontani da casa ormai da oltre un anno. Kate Middleton sarebbe anche ansiosa di conoscere la nipotina, che ha potuto vedere solo attraverso FaceTime: “Kate non ha rinunciato alla sua missione di riunire Harry e William, anche se gli ostacoli si fanno sempre più alti. La Duchessa è l’unica che è riuscita a chiamare Harry al telefono: non risponde alle chiamate di nessun altro”. Pertanto la duchessa di Cambridge sarebbe l’unica a essere in contatto con l’ex cognato, malgrado i dissapori con i Reali scatenati dall’intervista scandalo rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey.

Il suo intento è nobile: quello di ricucire i rapporti proprio per il bene dei bambini. Infatti Kate Middleton è infatti una zia molto attenta ed è sempre presente anche nelle vite dei figli di sua sorella Pippa, Arthur e Grace. Il suo scopo sarebbe quindi di essere quello di essere una figura di riferimento anche per Archie e Lilibet. Il piano per il ritorno a Londra dei Sussex sarebbe già in corso d’opera e potrebbe essere messo in atto a Natale 2021. L’intento di Harry sarebbe quello di portare Lilibet Diana a Londra per presentarla alla regina, quindi non ci sarebbe occasione migliore per riunire la famiglia dopo molti mesi trascorsi lontani e non in armonia.