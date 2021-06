La secondogenita di Harry e Meghan è nata. Si chiama Lilibet Diana e ora il compito dei suoi genitori, allontanatisi dalla famiglia reale, è quella di tenerla nascosta da sguardi indiscreti. Ora per il Principe si apre un periodo di congedo piuttosto lungo. Saranno infatti ben 5 i mesi di congedo di paternità. È questo il tempo concesso a tutti i dipendenti, di qualsiasi genere essi siano, della Archwell Foundation, l’organizzazione di beneficenza dei Duchi del Sussex.

“È stata chiamata Lilibet per via del soprannome della sua bisnonna, Sua Maestà la regina, mentre Diana è stato scelto in onore della sua amata nonna Diana, la principessa del Galles. Lili è la seconda figlia dei duchi di Harry e Meghan, che hanno anche un figlio di due anni di nome Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il duca e la duchessa di Sussex vi ringraziano per tutti i calorosi auguri e le preghiere e si godono questo momento speciale in famiglia”.

La piccola è nata venerdì 4 giugno 2021 in un ospedale della California dove vive con i genitori Harry e Meghan. Nonostante tra i due e la famiglia reale i rapporti siano piuttosto logori, sono comunque arrivati gli auguri per la nascita della piccola Lilibet. Pare che la prima a farsi viva sia stata proprio la Regina Elisabetta. Per le presentazioni, però, la situazione è un po’ più complicata. Ecco allora che la soluzione è arrivata grazie alla tecnologia.





Come riportato dal settimanale “People” Harry e Meghan hanno presentato la loro secondogenita alla regina nel corso di una lunga videochiamata. È previsto a luglio il rientro del Principe, ma senza moglie e figli. In questa occasione Harry sarà a Londra per l’inaugurazione di una statua in onore di sua madre Diana. Ma quando tornerà in Inghilterra con la famiglia? Molto probabilmente il rientro al gran completo avverrà il prossimo Natale.

Intanto in patria ci sono alcune polemiche per la scelta del nome. A qualcuno non è piaciuto, anzi è sembrata una mossa per conquistare il consenso dei sudditi dopo mesi difficili. Harry e Meghan, in ogni caso, hanno reagito duramente di fronte alla notizia della BBC di non aver informato la regina sulla scelta del nome in suo onore. Il portavoce della coppia ha chiarito: “Il duca (Harry, ndr) ha parlato con la sua famiglia prima dell’annuncio, di fatto, la nonna è stata la prima persona con cui ha parlato”. Inoltre, ha spiegato lo stesso portavoce, nel caso in cui la Regina si fosse opposta, Harry e Meghan “non avrebbero mai utilizzato il suo nome”.